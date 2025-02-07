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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:47
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

        Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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