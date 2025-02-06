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        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:39
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        Sivas'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        Şarkışla, Koyulhisar, Altınyayla, Kangal, Gemerek, Divriği ve Gürün ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildi.

        Yıldızeli ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime, Akıncılar ilçesinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe köylerinde ve beldelerinde de yarın taşımalı eğitime ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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