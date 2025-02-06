Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.

        - Gürün ilçesinde eğitime ara verildi

        Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Sivas'ta 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar küreme ve tuzlama aracındaki yangını, itfaiye söndürdü
        Sivas'ta kar küreme ve tuzlama aracındaki yangını, itfaiye söndürdü
        Sivas'ta kar küreme aracı yandı
        Sivas'ta kar küreme aracı yandı
        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı