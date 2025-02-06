Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Sivas'ta 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri se...
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar küreme ve tuzlama aracındaki yangını, itfaiye söndürdü
        Sivas'ta kar küreme ve tuzlama aracındaki yangını, itfaiye söndürdü
        Sivas'ta kar küreme aracı yandı
        Sivas'ta kar küreme aracı yandı
        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 29...