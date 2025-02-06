Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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