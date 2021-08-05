200 yıldır ayakta, tescilli yapı zamana meydan okuyor Tescilli yapı adeta yazı tahtasına döndü

Sivas’ta yaklaşık 200 yıldır ayakta duran ‘Ali Şeker Evi’ zamana meydan okuyor. Konağın bir duvarının ise adeta yazı tahtasına dönmesi dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezi Ferhatbostan Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıldır ayakta duran konak sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Horasan tarzı sıva ile inşa edilen ve az kaldığı için adeta şehrin tapusu haline gelen konak restore edilmeyi bekliyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen konağın bir duvarının ise gençler tarafından adeta yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor. Tarih kokan konağın restore edildikten sonra kafe veya da bir düğün salonuna dönüştürülmesi planlanıyor.



“Mimar sıvasına hayran kalmıştı”

Evin günümüzdeki sahiplerinden Musa Şeker, bir mimarin konağa gelip inceleme yaptığında sıvasına hayran kaldığını söyleyerek, “Bulunduğumuz konak Sivas’ın yerlilerinden Rıza Yeşilbey diye biri vardı. Sivas’ın tek nalburuydu. Ona aitti. 50 yıldır da bizde. Şu anda tescillendiği için hiç bir şey yapamıyoruz. Tescil işi bittikten sonra bakanlığın yardımıyla tamir edilecek. Tamirden sonrada kafe olarak planlandı. O plan üzerinde gelecekte değerlendireceğiz. Kültür Bakanlığı Müze Müdürlüğünden gelenler ‘200 yıllık vardır’ dediler. Onlar evi çok beğendiler. Eski ahşap yapılar malum kullanılan malzemeleri herhalde bu beton yerine kullanılan kireçle yapılan bir malzeme varmış. Horasan sıva onlardan dolayı. Bir mimar gelmişti sıvasına hayran kalmıştı, ‘Ben böyle sıva görmedim’ demişti. ‘Böyle sıva şimdi yapılmıyor’ dedi. ‘Onun harcı çok farklı bir malzeme’ dedi” diyerek konuştu.



Konağın birçok taliplisi var

Şeker, konağın alıcısının çok olduğunu ifade ederek, “Burası tescillendikten sonra boş kalmasın diye bende zaman zaman geliyorum. Domates, biber ve soğan gibi sebzeler yetiştiriyorum. Bana bir oyalanma oluyor. Binanın içi bu işin tamirini yapanları getirdim dedim ya o insanlar dedi ki, ‘Bu bina çok sağlam’. Kültür Müdürü bunlar çok azaldığı için bunlar şehrin tapusu. Çok da taliplisi var. Birkaç kişi var. ‘Yapıldıktan sonra bana ver’ diye. Hatta butik otel bile yapmayı düşünenler varmış” şeklinde konuştu.

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