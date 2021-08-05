Yiğidolar’dan Batum hatırası! “Tüm Yiğidolara armağan olsun”

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi’yi 21 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Kırmızıbeyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Batumi Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75’te Leke James ve 90+5’te Kayode attı. Rövanş maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Dinamo Batumi maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu çektirdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Dünya Sivaslılar Günü'nde Tüm Yiğidolara armağan olsun” notu eklendi.

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