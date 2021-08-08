Sivasspor’a İspanyol hakem

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanacak mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo de Burgos görev alacak.

Burgos’un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ve Jon Nunez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.