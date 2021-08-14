Engelli gençlerde floor curling sevinci

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, bedensel engelli gençler floor curling spor dalı ile tanışarak stres attılar.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Bedensel Engelliler Federasyonu İl Temsilciliği tarafından, engellilerin hayata tutunması adına yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Sivas’taki bedensel engelli gençler floor curling yaparak neşeli dakikalar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Şefika Şeker Kaygusuz, nezaretinde 4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe engelli sporcular katıldı. Spor dalıyla ilk kez tanışan gençler, birbirleriyle kıyasıya yarışarak floor curling oynamanın zevkini yaşadılar.

“Aktif olarak çalışıyoruz”

Antrenör Şefika Şeker Kaygusuz, yaptığı açıklamasında engelli gençlere hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Floor curling branşını yapmak isteyenleri Gençlik Spora bekliyoruz. Bedensel Engelliler Bocce branşında Sivas’ta aktif olarak çalışmaktayız. Türkiye Şampiyonalarında çeşitli derecelerimiz mevcut. Tekler ve çiftler olarak takım halinde oynanan bir branş. Biz hem teklerde hem de çiftlerde son derece başarılı bir şehiriz. Floor curling oyununun tanıtımı noktasında da önemli işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Herkes spor yapsın”

Sivas Bedensel Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Yaşar Rende ise, yapılan etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sivas’ta bedensel engelliler olarak 7 tane spor kulübümüz var. Bunlar halter, yüzme, okçuluk, bocce Bugünde floor curling branşını ilave ederek bunu tanıtmaya çalıştık. Antrenörümüz Şefika Şeker Kaygusuz’a çok teşekkür ediyorum. Engelleri kaldırmak bu yapılan etkinliklerle mümkün olacaktır. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Ayrıca tüm imkanları seferber eden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Engelli sporculardan Filiz Kahriman ise, floor curling oyununu çok sevdiklerini belirterek, kendilerine ilgi gösteren antrenörlere teşekkür etti.

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