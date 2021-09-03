Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

İHA

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izinli olan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe ile Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Gece gündüz demeden çalışacağız” Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde KÖPRÜ Projesi Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Sivas, eğitimde iyi bir noktada. Ancak başarı seviyesinin daha yukarılara taşınması için el ele gönül gönüle vererek gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.
YEREL HABERLER “Gece gündüz demeden çalışacağız” Sivas İl Milli ...
Akkuş, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş; Kur'an Kursları Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.
YEREL HABERLER Akkuş, dereceye giren öğrencileri altınla ...
Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, taraftarları maça davet etti
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, ...
Sivas’ta düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon ...
Sivas Valiliği’nden PFDK’nin Sivasspor’a verdiği ceza kararına tepki!
YEREL HABERLER Sivas Valiliği’nden PFDK’nin Sivasspor’a verdiği ceza ...
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar Sivas’ta hobi olarak başladıkları işi ekmek kapısına çeviren çift 13 yıldır omuz omuza çalışıyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza ...
Tanesi ortalama 1 kilo geliyor, bu domatesler ağırlıklarıyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tanesi ortalama 1 kilo geliyor, bu domatesler ...
Saman pres makinesi alev alev yandı Sivas’ın Kangal İlçesinde saman pres makinesi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Saman pres makinesi alev alev yandı Sivas’ın Kangal ...
Trafik Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı Sivas’ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan sırt çantasının içinden bebek bezi, kolonya ve süt çıktı
YEREL HABERLER Trafik Şube Müdürlüğü binası önüne bırakılan çanta ...
Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak ...
Atatürk’ün Sivas’a gelişi temsili olarak canlandırıldı Atatürk’ü gören telefona sarıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Sivas’a gelişi temsili olarak ...
“Hiçbir başarı tesadüf olamaz” LGS’de ilk 300'e giren 40 öğrenci ile bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, “Ailenizden, arkadaşlarınızdan fedakarlık ederek ders çalıştınız ve başardınız. Hiçbir başarı tesadüf olamaz. İşin içinde emek, gayret, azim ve büyük bir irade var" dedi.
YEREL HABERLER “Hiçbir başarı tesadüf olamaz” LGS’de ilk 300'e giren ...
“Bağımlılıkla mücadele etmek her bireyin görevidir” Sivas’ta bağımlılık koordinatörü olarak görev yapan din görevlilerine yönelik İl Müftülüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Aile bütünlüğünü tehlikeye sokarak gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden, madde bağımlığı, sosyal medya bağımlılığı veya bunlara benzer her türlü bağımlılıklarla mücadele etmek her bir bireyin görevidir” dedi.
YEREL HABERLER “Bağımlılıkla mücadele etmek her bireyin ...
Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı tamamlandı Sivas’ta çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin aşılanması için yapılan Trafik Eğitim Parkında çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Çocuklara trafik bilincini aşılayacak projenin yapımı ...
Sivas’a değer katan proje hayata geçirildi Sivas Belediyesi tarafından “Sıfır Atık Sivas'a Değer Kattı" projesi kapsamında geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
YEREL HABERLER Sivas’a değer katan proje hayata geçirildi Sivas ...
Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor Sivas Belediyespor teknik direktörü Özer Karadaş: “2 aydır idman yapıyoruz” “Sivas Belediyespor bu ligin tecrübeli takımı”
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak ...
Sivas’ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Sivas’ta kurumlar arası voleybol turnuvası ...
Sivas Kongresinin tarihi belgeleri sergilendi
YEREL HABERLER Sivas Kongresinin tarihi belgeleri sergilendi
4 restorandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 4 restorandan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Meşhur köftecilere giren hırsızlar polisten kaçamadı Sivas’ta geçtiğimiz gün dört farkı köfteciye girip bağış kutularını ve elektronik eşyaları çalan iki kişi polisin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Meşhur köftecilere giren hırsızlar polisten ...
Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor 1915-16 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz unutulmuyor
YEREL HABERLER Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz ...
Sivas Belediyespor’da Turgutlu maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da Turgutlu maçı hazırlıkları ...
Sivasspor Başkan Vekili Sarılar’ın acı günü
YEREL HABERLER Sivasspor Başkan Vekili Sarılar’ın acı günü
Bakar, Sivas Turizm Derneği başkanı oldu
YEREL HABERLER Bakar, Sivas Turizm Derneği başkanı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.