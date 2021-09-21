Sivasspor’da Fredrik Ulvestad ilk resmi maçına çıktı

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Süper Lig’in altıncı haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Fredrik Ulvestad kırmızıbeyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in altıncı haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u Dimitris Goutas’ın golüyle 10 mağlup etti.

Mücadeleye ilk yedekte başlayan 29 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Ulvestad, maçın 58. dakikasında Jorge Felix’in yerine oyuna girdi. Ulvestad’ın ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı.

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