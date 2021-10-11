Bu göl ilçeye hem ad hem de hayat verdi Sivas’ın Kuzey’inde yer alan Gölova gölü Gölova ilçesine hem ad hem de hayat verdi

Sivas’ın Kuzey’inde yer alan Gölova gölü Gölova ilçesine hem ad hem de hayat verdi.

Sivas’ın doğusunda şirin görünümü ve tabiatı ile büyüleyen, tarım ve hayvancılığın yanında kenarında bulunan göl ile de turizm başta olmak üzere sulama, avcılık faaliyetlerine de imkân sağlayan Gölova ilçesi; sporcuların, araştırmacıların ve doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor

Sivas il merkezine 170 km uzaklıkta, Karadeniz ve Karasal iklimin geçiş bölgesindeki Gölova ilçesi Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nin kavşak noktasında bulunuyor. Sivas’ın en az nüfusuna sahip ilçelerinden olan ve son zamanlarda gurbetçilerin sıla turizmi ile rağbet ettiği ilçeye çok sayıda doğasever de kampçılık başta olmak üzere foto safari, olta balıkçılığı, trekking, botla gezinti, bisiklet, dalış gibi aktiviteler gerçekleştiriyor.

Ülkemizin uluslararası Önemli Doğa Alanları'ndan birisi olan ilçede sığırkuyruğu endemik türü başta olmak üzere 50’ye yakın da bitki türü ile Aşağı Tepecik Gölü’ndeki sazlık alanda üreyen dikkuyruk ördekleri görülüyor.

Kuş gözlemcilerinin uğrak alanlarından birisi olan ilçe de Angıt, Sakarmeke, Yeşilbaş, Gri balıkçıl, Büyük akbalıkçıl, Küçük akbalıkçıl, Saz delicesi, Küçük batağan, Bahri, Turna, Pasbaş patka, Elmabaş patka, Tepeli patka, Kerkenez, Örümcek kuşu, Çıvgın, Söğüt bülbülü, ötleğen, çinte gibi daha birçok tür fotoğraflanabiliyor.

Olta balıkçılığı içinde elzem olan gölde sazan, aynalı sazan, kefal, gümüş, caner gibi balık türleri bulunuyor. İlçe de zaman zaman balık tutma yarışmaları da düzenleniyor.

Hacmi 65,00 hm, alanı ise 4,85 km olan Gölova Gölü, 6 bin 150 hektarlık bir alana sulama hizmeti de veriyor.

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