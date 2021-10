Yıllarını verdi, 280 farklı kuş türünü fotoğraflamayı başardı 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdi de göç yolundaki kuşları görüntülüyor

Sivas’ta yaşayan ve 4 yıl boyunca 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, şimdi de göç yolundaki kuşları görüntülüyor.

Sivas’ta yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Aslan, yaklaşık 4 yıldır dağ tepe gezerek yaban hayvanlarının fotoğraflarını çekiyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle göç yolunda olan kuşları da fotoğraflayan Aslan, ak kuyruklu kartal gibi ihtişamlı kuşların yanı sıra baştankara gibi minik kuşları da görüntüledi. Bugüne kadar 280 farklı kuş türünü fotoğraflayan Aslan, bir kuşu fotoğraflamak için günlerce çaba harcadığını söyledi.

Fotoğrafçı Mustafa Aslan, “Bugüne kadar 4 yılda 280 farklı kuş türü fotoğrafladım. Bu kuşlar şu an göç sezonundalar. Sonbahar göçündeler, geldikleri yere geri dönüyorlar. Kuşlar ılıman iklimi sevdikleri için yaz aylarında Avrupa’ya, Türkiye’ye üremek için geliyorlar. Sonrasında sonbaharda geri dönüyorlar. Hem Avrupa’dakiler hem Türkiye’dekiler bizim bu İç Anadolu’dan, Doğu Anadolu’dan geçerek Orta Doğu’ya gidiyorlar. Birçok farklı kuş türünü fotoğrafladım. İçlerinde yılan kartalı, ak kuyruklu kartal gibi güzel ihtişamlı hayvanlar da var. Bir yandan çok küçük kızılgerdan, baştankara gibi minicik kuşlar da var’’ dedi.

Aslan, bir kuş türünü görüntülemek için bazen 67 gününü harcadığını belirterek, “Kuşları görüntülerken her gün birbirinden farklı oluyor. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Arazide her gün farklı bir macera yaşıyorum. Tabii ki zorlukları var. Özellikle kış aylarında hava şartları çok zorluyor. Bir yandan da yaz aylarında yine güneş zorlayıcı olabiliyor. Bugüne kadar beni en zorlayan anlardan biri flamingo çekerken flamingo dışkılarının içinde yüz üstü uzanıp görüntü almaya çalışmam olmuştu. Güzel bir fotoğraf karesi için bazen 67 saat vakit harcayabiliyor insan. Bazen çok uzak yerlere gidip eli boş gelebiliyor. Bazen bir tür için günlerce uğraştığım ama görüntü alamadığım oluyor. Tabii burada fotoğrafın kalitesi de önemli. Eğer çok değerli, güzel bir fotoğraf istiyorsanız onun için fazla uğraşmanız gerekebiliyor. Benim de bir kuş türü için 67 günümü harcadığım olmuştu’’ diye konuştu.

