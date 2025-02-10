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        Sivas'ta tır dorsesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta tı dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:47
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        Sivas'ta tır dorsesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sivas'ta tı dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Erzincan kara yolu uygulama noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.

        Aramada tırın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan tırın sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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