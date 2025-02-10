Sivas'ta tır dorsesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Erzincan kara yolu uygulama noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.

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