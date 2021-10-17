TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Yunus Dursun xx, Burak Gültek xx, Burak Sami Şad xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx, Alpay Koçaklı xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 62 x), Ozan Kılıçoğlu xxx (Mustafa Aydın dk. 78 ?), Sinan Özkan xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx (Abdullah Topkara dk. 73 ?), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx
Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar xx, Yekta Kurtuluş x (Cenk Şen dk. 36 xx), Samet Yalçın xx (Adem Metin Türk dk. 89 ?), Berk İsmail Ünsal xx (Celal Dumanlı dk. 66 x), Harun Kavaklıdere xx (Erkan Değişmez dk. 89 ?), Omar İmeri xx (Süleyman Güneş dk. 46 x), Üzeyir Ergün xx, Muhammet Aran xxx, Bahadır Erol xx, Sergen Yatağan xx
Sarı kartlar: Barış Sağır, Yasin Elmas, Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor), Sergen Yatağan, Muhammet Aran, Süleyman Özdanmar (Bodrumspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.