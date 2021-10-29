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26 yıl önce bugün Sivas’ı kana bulayacaklardı Sivas’ta aradan geçen 26 yıla rağmen bölücü terör örgütü PKK’nın hain eylemi unutulmadı 26 yıl önce bugün polisin dikkati PKK’nın kanlı planını bozdu, üç kahraman polis memuru ve bir sivil şehit oldu

İHA

26 yıl önce bugün Sivas’ı kana bulayacaklardı Sivas’ta aradan geçen 26 yıla rağmen bölücü terör örgütü PKK’nın hain eylemi unutulmadı 26 yıl önce bugün polisin dikkati PKK’nın kanlı planını bozdu, üç kahraman polis memuru ve bir sivil şehit oldu

26 yıl önce bugün terör örgütü PKK, Sivas’ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamak istedi. Polis memurlarının dikkati kanlı planı bozarken, kadın teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi ile 3 kahraman polis memuru ve bir vatandaş şehit oldu. Bölücü terör örgütünün Sivas’taki hain eylemi aradan geçen 26 yıla rağmen unutulmadı. Olayın şahitleri ve olayda yakınlarını kaybedenler teröre ve terör örgütüne lanet okudu.
Sivas’ın duayen gazetecilerinden Sirer Doğan, günümüze ışık tutan arşivlerine dayanarak o gün yaşananları anlattı. Doğan, polislerin dikkatinin planlanmış büyük ve kanlı bir eylemi önlediğini belirterek, “29 Ekim bayramı günü 1996 yılında, bölücü terör örgütü PKK’nın yurt genelinde eylemler gerçekleştireceği bilgisi vardı. Bu nedenle çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında Sivas’ın girişlerini polis kesmişti. Eğri köprü bölgesinde durdurulan bir minibüsteki 4 kişi şüpheli olarak alınıp Çarşı karakoluna götürüldü. Üçünün üst araması yapıldı. Ancak biri bayan olduğu için bayan polislerinde törende görevli olması nedeniyle aranamadı. Üst araması için bir araca bindirilip emniyet müdürlüğüne götürülmek istendiklerinde bayan terörist üzerindeki bombayı patlattı. İki terörist öldü. Üç polis memuru şehit oldu. Olay yerinden geçmekte olan bir vatandaşımızda hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı” dedi.

“Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun”
Tecrübeli gazeteci açıklamalarında teröre lanet okuyarak, “Terör belli bir grup ve belli bir şahsı değil, tüm toplumu vurur. O nedenle dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Güvenlik güçlerimizi haberdar etmeliyiz, uyanık olmalıyız. Güvenlik güçlerimiz geçmiş olaylardan edindikleri tecrübeyi günümüze uyarlayıp kullanarak daha etkin tedbir alabileceklerine inanıyorum. Terörün hakkından böyle geliriz. Aksi taktirde her zaman üzülürüz. Tüm Dünya’da ki ve ülkemizdeki terör faaliyetlerini lanetliyoruz. Terörden kimseye fayda gelmez. Belli sürelerde insanları üzmeye neden olur. Onun için lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun” dedi.

Kardeşinin şehit olduğu yerde konuştu
Terör saldırısında hayatını kaybeden Osman Polat’ın abisi Hüseyin Polat olayın yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Saldırıdan önce şehit olan kardeşiyle birlikte aynı dükkanda nalbantlık yapan Polat, kardeşinin vefat ettiği yerde yaptığı açıklamada, “Benim küçük kardeşim olayın yaşandığı gün kahvede çay içtikten sonra dükkana gideren karakolun önünden geçiyor. O sırada teröristleri de emniyete götürüyorlarmış. Biri üzerindeki bombanın pimini çekince otomobilin parçaları çevreye dağılıyor. Kardeşim yaralanıyor, tam burada yüz üstü düşüyor. Acil olarak hastaneye götürüyorlar. Orada vefat ediyor” dedi.

“Biz hep kardeşiz”
Polat, terörün kendisinden kardeşini aldığını belirterek ibretlik mesajlar verdi. Polat, “Teröre lanet olsun. Biz hep kardeşiz. Bugün bana yarın sana. Terör sevilir mi sevilecek bir tarafı var mı? Lanet olsun onlara. Benim kardeşimi aldılar. 40 yaşında vefat etti benim kardeşim. Yazık günah değil mi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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