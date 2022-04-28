Bedeli kadar ceza yediler Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigaraya 22 bin 110 lira ceza kestiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedeli kadar ceza yediler Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigaraya 22 bin 110 lira ceza kestiler

İHA

Bedeli kadar ceza yediler Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigaraya 22 bin 110 lira ceza kestiler

Sivas'ta jandarma ekipleri ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigara için 22 bin 110 lira idari para cezası kesti.
Gölova İlçe Janadarma Komutanlığı tarafından D100 karayolu Sivas'ın Gölova İlçesi Aşağıtepecik köyü mevkiinde yapılan yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 şahsa ait bin 110 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak paket başı 20 lira olmak üzere toplam 22 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1’i ağır 4 yaralı Malatya’da eğitim gören dört öğrenci bayram tatili için memleketleri Kastamonu’ya giderken Sivas’ta kaza geçirdi, 1’i ağır 4 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1’i ...
Rıza Çalımbay: "Trabzon şampiyonluğu hak etti" Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz" "Hiçbir takımla görüşme yapmadım"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Trabzon şampiyonluğu hak ...
Rıza Çalımbay: En büyük hedefim yurt dışında çalışmak
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: En büyük hedefim yurt dışında çalışmak
Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi Sivas ...
Sivas’ta otomobil sayısı 90 bini aştı Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı mart ayı itibariyle 171 bin 527’ye çıktı. Kentte araçların 90 bin 161’ini otomobil oluşturdu.
YEREL HABERLER Sivas’ta otomobil sayısı 90 bini aştı Sivas’ta ...
Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü ...
Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum, MHP standını ziyaret etti
Otomobil yoldan çıktı 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıktı 1 ölü 3 yaralı
Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü ...
Bakan Kurum: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha rekor bir oyla seçeceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ...
Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü ...
Bakan Kurum, gazi Yıldırım’ın cenaze namazını kıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas ziyareti sırasında terörle mücadele gazisi Yüksel Yıldırım’ın cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, gazi Yıldırım’ın cenaze namazını ...
Bakan Kurum’a zırh delen ok, kurtboğan kangal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Sivas ziyareti sırasında zırh delen ok ve bir çift Kangal yavrusu hediye edildi
YEREL HABERLER Bakan Kurum’a zırh delen ok, kurtboğan kangal Çevre, ...
Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde doğurdu Sivas’ta doğumhaneye yetişemeyen kadın hastanenin bahçesinde arabanın içerisinde doğurdu, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Doğumhaneye yetişemedi hastane bahçesinde ...
Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri hayati risk oluşturuyor Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, insanlar tarafından zarar gören sokak köpeklerinin kendi savurma reflekslerini geliştirerek insanlar için ölümcül risk oluşturabileceklerini söyledi
YEREL HABERLER Uzman köpek yetiştiricisi uyardı, sokak köpekleri ...
Lise öğrencileri üretti tüm ülke tadabilecek Sivas’ta lise öğrencileri tarafından patenti alınıp üretimi yapılan Çikolis çikolatalı bayram öncesi yurdun dört bir yanında tüketici ile buluşturulacak
YEREL HABERLER Lise öğrencileri üretti tüm ülke tadabilecek Sivas’ta ...
Çalımbay: “Hedefimiz Galatasaray’dan puan ya da puanlar almak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var” “Galatasaray ile oynamak çok zor”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Hedefimiz Galatasaray’dan puan ya da ...
Rıza Çalımbay: Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da ...
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına ...
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Tarihi camide iftar açtılar Sivas’ta üniversitesi öğrencileri tarihi Meydan Camii’nde düzenlenen programda iftar açtı.
YEREL HABERLER Tarihi camide iftar açtılar Sivas’ta üniversitesi ...
AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi
YEREL HABERLER AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu Sivas Amerikan Kültür ...
Eken, “Kaybedecek zamanımız yok” Sivas’ın kazanması gerecek dönemde olduğunu belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kaybedecek zamanları olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Eken, “Kaybedecek zamanımız yok” Sivas’ın kazanması ...
Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerli elleriyle kandil simidi hazırlayıp kapı kapı dolaşarak esnaf ve ailelere ikramda bulundu
YEREL HABERLER Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.