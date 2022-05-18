Vali Ayhan yüzlerce Sivaslı tarafından gözyaşları ile uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, yüzlerce kişi tarafından gözyaşlarıyla kentten uğurlandı.

Vali Salih Ayhan, gün içerisinde önceden planlanmış programlarını Sivas’tan ayrılacağı son ana kadar sürdürdü. Akşam saatlerinde Sivas’tan ayrılmaya hazırlanan Ayhan’ı valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi uğurladı. Valilik önündeki uğurlama adeta mitinge dönüştü. Vali Ayhan, valilik önünde toplanan geniş kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaparak helallik istedi. Sivaslıların artık Şanlıurfa’da Sivaslı bir valilileri olduğunu belirten Ayhan, “Merdivenlerden inerken hüzünlendim. Sivas’a koşa koşa bir şeyler yapmak için çıktığım merdivenlerden şimdi son kez helallik için huzurunuza indim. Zor bir görev, zor bir iş, hüznümü ifade etmekte dilim ve zihnim fayda etmiyor. Sivas bizi sevdi, biz de Sivas’ı sevdik. 7’den 70’e bütün kesimleriyle güzel bir hukukumuz, güzel bir bağımız oldu. Siz de bu bağımızı burada görüp hissediyorsunuz. Bu sıcakta 1 haftadır veda yapıyorum ama hala vatandaşlarımızla bağımızın ne kadar derin olduğunu görüyorum. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, bütün derdimiz Sivas’ın imarı, ihyası, geleceği ve Sivas’ın evlatları içindi. Ekibimizle birlikte Sivas’a bir şeyler katabilmek ve kazandırabilmek, asıl olan da gönüllerde iz bırakmaktı. Artık Sivaslı bir kardeşiniz, Sivaslı bir hemşeriniz olarak buradan ayrılıyorum. Bu ayrılık resmi bir ayrılık değil, Sivas’la gönül bağım vardır. Sivas Anadolu’ydu, ben de Anadolu olmaya çalıştım. İkisi bir araya gelince güzel bir aşk ortaya çıktı. Ben Sivas’a aşık oldum, Sivas da herhalde bize aşık oldu. Ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum ve dualarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

Ayhan ve kendisini uğurlamak için valilik binası önünde toplananlar gözyaşlarına hakim olamadı.



Dev projelere imza attı

Meslek hayatına kaymakam olarak başlayan Ayhan’ın ilk görev yeri Sivas’ın Altınyayla ilçesi oldu. Ayhan daha sonra Sivas’ın Divriği ve Şarkışla ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas Vali Yardımcılığı görevini yürüten ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan Ayhan, Sivas’ta son olarak 3.5 yıldır valilik görevini yürütüyordu. Meslek hayatının 15 yılının geçtiği Sivas’ta birçok büyük projeye öncülük yapan Ayhan’ın en çok dikkat çeken projeleri arasında Yıldızdağı Kayak Tesisi, Hamidiye Kültür Bahçesi, SİVTAŞ yem ve süt işleme fabrikası ve Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor.

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