Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi



Slavia Prag Sivasspor 1-1Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)-STAT: Fortuna Arena

HAKEMLER: R. Obrenovic, J. Praprotnik, G. Kordez

SLAVİA PRAG: KolarMasopust (Dk. 46 Doudera), Ousou (Dk. 46 Eduardo), Kacharaba, David Jurasek, Tiehi (Dk. 58 Matej Jurasek), Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor (Dk. 46 Tecl)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Ziya, Goutas, Caner, Appindangoye, Ulvestad (Dk. 76 Dia Saba), Hakan, Charisis (Dk. 69 Yatabare), Erdoğan, Gradel (Dk. 76 Ahmet Musa), Angielski (Dk. 69 Keita)

GOLLER: Dk.65 Goutas (KK) (Slavia Prag) Dk.28 Gradel (P) (Sivasspor)

SARI KARTLAR: David Jurasek (Slavia Prag) Gradel, Ali Şaşal (Sivasspor)UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6'ncı maçında Sivasspor deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaştı. Sivasspor rakibi ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider olarak tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.5'inci dakikada gelişen Slavia Prag atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eweton topu Sor'a verdi. Sor'un şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

9'uncu dakika Slavia Prag'ın sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eweton ön direğe doğru ortasını yaptı, Kacharaba'nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.

28'inci dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada Angielski'nin kafa vuruşu David Jurasek'ten sekti. Hakem Jurasek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1.

34'üncü dakikada Slavia Prag atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tihei'nin gelişine şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

42'nci dakikada Slavia Prag atağında sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa David Jurasek dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile tamamlandı.

51'inci dakikada sol kanattan gelişen Slavia Prag atağında David Jurasek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Lingr'nin şutunda top üsttan auta gitti.

65'inci dakikada Slavia Prag'tan David Jurasek'in kullandığı kornerde altı pasa doğru topu gönderdi. Sivasspor savunmasından Goutas'tan seken top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-03 22:46:52



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