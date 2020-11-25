Sivas'ta annesinin ölüme terk ettiği bebeğin ön otopsisi tamamlandı

AA

Gökmedrese Mahallesi'nde annesi N.G. (35) tarafından doğumundan hemen sonra boş araziye terk edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin, ön otopsi işlemi tamamlandı.

Hipotermiye bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilen erkek bebekten ve anneden alınan kan ve doku örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Bu arada, olaydan sonra yakalanan anne N.G'nin, Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

N.G'nin ikinci evliliği olduğu, biri ilk eşinden diğeri şimdiki eşi E.G'den olmak üzere 11 ve 6 yaşlarında iki kızının bulunduğu öğrenildi.

- Olay

Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek görmüş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede yakaladığı anne N.G'nin, ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu, ailesinin tepkisinden korktuğu için bebeği evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını söylediği öğrenilmişti.