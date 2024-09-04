Sivas'ta bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla, bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor, bu yol mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

DHA'nın haberine göre 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ve il protokolü katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

REKLAM Tarihi kongrenin yapıldığı, bugünkü Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı kongrenin temsili izlendi. Müze bahçesinde devam eden törende açıklama yapan CHP Genel Başkan Özgür Özel, "Sivas Kongresi alınan kararlar itibariyle bağımsızlığımıza, sonra da Cumhuriyetimize uzanan yolun en önemli adımlarının atıldığı kongredir. Bu kongre manda ve himayenin kabul edilemez olduğu fikrinin perçinlendiği ve kayda geçirildiği hem de milli istiklalin sağlanması için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunun teyit edildiği, vurgulandığı ve kayıt altına alındığı kongredir. Bölgesel değil, ulusal bir kongre hürriyetine sahip olan Sivas Kongresi'nin en önemli kazanımlarından bir tanesi kendi bölgelerinde mücadele veren cemiyet, dernek ve bağımsız yapıların Anadolu ve Rumeli müdafaayı hukuk cemiyetleri altında birleştirilmesi olmuştur" dedi.

"HEDEFİMİZ GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ MİRAS BIRAKMAKTIR" Sivas Kongresi'nde Anadolu'da işgale karşı tüm derneklerin birleştirildiğini ve Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldığını da hatırlatan Özel, "Bu cemiyet, kurtuluşun ve İstiklal Savaşı'nın omurgasını oluşturan yapıdır ve bu yapı önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'nun şahit olduğu bir kenetlenmeyi hayata geçirecek ve İstiklal Savaşı'nı kazanacak olan mücadeleyi başlatacak ve sürdürecek olan yapıdır. Bu yapı cumhuriyetin kurulmasına giden yolda, Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıp, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 yılında yapılan ve resmen birinci kongresi olarak açılan kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem açılışta hem kongrede okuduğu büyük nutukta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinin yapılmakta olan 1927 kongresi değil 4 Eylül 1919'da başlamış olan Sivas Kongresi olduğunu kayda geçirmiş ve büyük nutkunda yer vermiş. Bu büyük onur, bu büyük gururla buradan ilan etmek isterim ki bizler bugün tüm adımlarımızı 105 yıl önce Sivas'ta atılan kararlarla, bağlılık içinde atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için bir asır önceki azimle çalışıyor. Bu yol mücadelemizi kararlılıkla büyütüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü, daha zengin, daha özgür ve daha adil bir Türkiye'yi miras bırakmaktır. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

ADAN: TÜRK MİLLETİ KENDİNE BAĞIMSIZ BİR GELECEK İNŞA ETMEKTEDİR TBMM Başkan Vekili Celal Adan ise Sivas'ın milli mücadele dönemindeki önemini anlatarak, "Mazlumlara umut ışığı olan milli duruşumuz; halen birilerinde hazımsızlık yaratmaktadır. Dün Düyun-u Umumiye ile, iş birlikçi Galata bankerleriyle bu ülkenin helal ekmeği üzerine operasyon çekenler; bugün de fırsat kollamaktadır. Dün şahsi ikbalini, çocuklarının hürriyetinden kıymetli görerek ‘manda ve himayeye teslim olalım’ diyenler, bugün de kendi menfaatleri için vatan pazarlama yarışındadır. Bağımsızlıktan taviz verme karşılığında bir yerlere yaranacağını düşünenler; ekranlarda ve kürsülerde boy göstermektedir. Bu şer şebekesinin karşısında; Türkiye yine mukavemet göstermektedir. Türk milleti; elindeki imkanları var gücüyle kullanarak kendine bağımsız bir gelecek inşa etmektedir. Karabağ’ı azat eden, sınır ötesinde terörün belini kıran, bağımsız enerji politikalarıyla petrol ve doğal gaz bulan, FETÖ’yü inlerinde inleten işte bu kararlılıktır. Şükürler olsun ki Allah; bu milletin inancını, gayretini, alın terini zayi etmemektedir. Türkiye’nin güçlü bir savunma sanayii, hür ve müstakil bir enerji sahası, güçlü bir ekonomi oluşturmasına tahammülü olmayanlar gerçeği karartma derdindedir. Bu yüzden de ipleri başkasının elindeki kuklalar, atılan her güzel adıma, bir kulp takma gayretindedir" ifadelerini kullandı.