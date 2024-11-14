Sivas'ta kontrolden çıkan cip müstakil eve daldı: 1 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan cip, yol kenarında boş durumdaki müstakil eve çarparak duvardan içeri girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kazada evin duvarı yıkılarak zarar gördü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.