Sivas'ta TIR ile pikap çarpıştı: 1 ölü
Sivas'ın İmranlı ilçesinde TIR ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 17.05.2025 - 00:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:31
F.A. (32) yönetimindeki TIR, Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut geçidinde, M.Y'nin (50) kullandığı pikap ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Kazada, pikap sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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