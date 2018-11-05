SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sivas Valisi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Sivas Valisi böyle uğurlandı!

Gaziantep Valiliği'ne atanan Sivas Valisi Davut Gül'ün uğurlama programında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. 2.5 yıldır kentte bulunan Vali'ye veda etmek için çok sayıda vatandaş törene katıldı

05.11.2018 - 12:57 | Güncelleme: AA

Gaziantep Valiliği'ne atanan Sivas Valisi Davut Gül, gözyaşlarıyla yeni görev yerine uğurlandı.

Gül, Sivas Valiliği önünde düzenlenen veda programında, yaklaşık 2,5 yıldır kentte görev yaptığını söyledi.

Görev süresi içerisinde  Sivas'a hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Gül, "Görev süremde her zaman desteğini gördüğüm siyasi parti temsilcilerine, kamu kurum ve kuruluş müdürlerine, çalışma arkadaşlarıma ve bütün Sivas halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilere verdiği hedefler doğrultusunda görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret gösterdiğini ifade eden Vali Gül, "İnanıyorum ki bizden sonraki süreçte de aynı bayrak, daha iyi şekilde devam edecek. Görev sürem içerisinde 2,5 yıl boyunca bana, Türkiye Cumhuriyeti'ne destek verdiniz. Aynı şekilde yeni valimiz Salih Ayhan'a da destek vermenizi ve Türkiye'ye katkı sunmanızı istirham ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül, uğurlama programına katılanlarla tek tek vedalaştı.

Vedalaşma sırasında bazı vatandaşlar Gül'e sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlamada duygulu anlar yaşayan Gül çifti, daha sonra kara yoluyla kentten ayrıldı.

Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    allah allah
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X