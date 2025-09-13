Habertürk
Habertürk
        Sivasspor: 1 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Sivasspor: 1 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. 2. Yarıda Bekir Böke'nin golüyle bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. Sarıyer ise haftayı 1 puanda tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 21:17 Güncelleme: 13.09.2025 - 21:17
        Sivasspor tek attı üç aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bekir Böke attı.

        Bu sezon ilk galibiyetini alan Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. Sarıyer ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Sarıyer, Pendikspor'u ağırlayacak.

