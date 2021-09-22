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Sivasspor 130 gün sonra kazandı

Süper Lig’de son galibiyetini geçen sezonun son haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 130 günlük galibiyet özlemini Yeni Malatyaspor müsabakasıyla sonlandırdı.

Sivasspor 130 gün sonra kazandı

Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, Süper Lig’deki 130 günlük galibiyet özlemini, Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği maçta sonlandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, en son geçen sezon Süper Lig’in son haftasında 15 Mayıs 2021 tarihinde Kasımpaşa’yı 2-1 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.
Ligde 5 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Dimitris Goutas’ın golüyle Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek 130 gün sonra kazandı.
Yiğidolar’ın bu sezon oynadığı maçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1
Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 - Göztepe: 2
Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 1

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