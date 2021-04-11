Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigSivasspor
ABONE OL

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 yendi

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 27. dakikada Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada ise Gradel kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı Sivas'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Konyaspor, 54. dakikada Bytyqi'nin attığı golle skoru eşitledi. 67. dakikada oyuna giren Kayode, 68. dakikada attığı golle Sivasspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. Ev sahibi ekipte kaptan Hakan Arslan, rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. 88. dakikada Robin Yalçın, penaltıdan attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 3-1. Bu sonucun ardından Sivasspor 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

Demir Grup Sivasspor: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir),Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt),Fajr (Dk. 90+5 Kone),Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa),Yatabare (Dk. 66 Kayode)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci),Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 74 Diomande),Shengelia (Dk. 46 Sekidika),Rahmanovic (Dk. 46 Milosevic),Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 Kravets)​​​​​​​

Goller: Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor),Dk. 54 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor),Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

65. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÜZÜNDE KIRIK VAR! Galatasaray son dakika haberini açıkladı: Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpışmıştı
FUTBOLFalcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
KRİTİK MAÇ! Beşiktaş, BB Erzurumspor'a konuk olacak (Sergen Yalçın'ın 11'i)
FUTBOLRakip Erzurum! Sergen Yalçın'ın 11'i...
El Clasico, Lionel Messi için kabusa dönüştü
FUTBOLEl Clasico kabusa dönüştü
KİM NE DEDİ! Galatasaray Karagümrük maçının yazar yorumları - Ali Palabıyık'ın kararları - SPOR haberleri
FUTBOLİki penaltı verilmedi!
DeAndre Yedlin’in durumu belli oldu!
FUTBOLYedlin’in durumu belli oldu!
Liverpool - Aston Villa maçı sonrası Ozan Kabak'a eleştiriler
FUTBOLOzan Kabak'a eleştiriler...
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Gaziantep
FUTBOLFenerbahçe'nin konuğu Gaziantep
Eskişehir Demirspor, şampiyonluğunu tescillendirmek için TFF'ye gidiyor
FUTBOLEskişehir Demirspor'dan şampiyonluk başvurusu
Türk sporunun "Sinyor" lakaplı efsanesi: Can Bartu
FUTBOLCan Bartu anılıyor
Galatasaray kan kaybediyor - GS haberleri
FUTBOLGalatasaray kan kaybediyor