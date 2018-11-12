Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında ilk maçına çıkan Hakan Keleş, Beşiktaş galibiyetini yorumladı.

Mutlu olduklarına vurgu yapan Keleş, "Hafta başından beri pozitif bir hava yaratmıştık. Beşiktaş burada çok fazla galibiyet şansı olmuyor. Bizle beraber ikinci kez mağlup oldular. Rakibimizi çalışmıştık. Geri düştük yine de maçı çevirdik. Geri düşmemize rağmen galip geldik. Puana ihtiyacımız vardı. Hep beraber inandık. İnanın, buraya galibiyet için geldik. Artık önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Hakan Keleş, takımdaki geleceği ile ilgili ise, "İki senedir bu kulübün bünyesindeyim. Nerede görev verirlerse yapıyoruz. Yeni hoca gelirse yine devam ederiz. Başkanımız ne derse o olur." yorumunda bulundu.

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