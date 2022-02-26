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Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

Sivasspor - Beşiktaş maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puana 3-2'lik skorla uzandı! Siyah-beyazlılar biri penaltıdan Batshuayi'nin iki ve Ghezzal'in golüyle maçı kazanmayı başardı. Sivasspor'un golleri ise Yatabare ve Fajr'dan (P) geldi

Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

Sivasspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştı; kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. dakikada ceza sahasında topla buluşan Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı ve skoru 1-0'a getirdi.

Sivasspor 1-0'dan sonra bazı pozisyonlar bulsa da gol için 26. dakikayı bekledi: Yatabare, Uğur'un pasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Dakikalar 43'ü gösterirken ceza sahasında boş durumdaki Ghezzal kafayla rakip fileleri havalandırdı ve Beşiktaş devre arasında soyunma odasına 2-1 önde gitti.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

71. dakika oynanırken Beşiktaşlılar bir pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı beklerken hakem Sarper Barış Saka VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi hata yapmadı ve skoru 3-1'e getirdi; bu sezonki 11. golünü kaydetti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde penaltı bekleyen taraf Sivasspor oldu. Hakem Sarper Barış Saka VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi; Fajr skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 44'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 34 puanla tamamladı.

DEPLASMANDA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sezon dış sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş üçüncü galibiyetini aldı. Sezonun ilk 10 deplasmanında tek galibiyet çıkarabilen siyah-beyazlılar bu zaferle birlikte üçüncü deplasman galibiyetini elde etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ SEKİZ MAÇA ÇIKTI

Önder Karaveli'yle birlikte bir çıkış yakalayan Beşiktaş yenilmezlik serisini de sekiz maça yükseltti. 27 Aralık 2021'dekii Konyaspor maçından bu yana kaybetmeyen siyah-beyazlılar ligdeki son iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN DAKİKALARI

4. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş defansı altıpasta kafayla topu kornere gönderdi.

8. dakikada Pedro Henrique'nin sağ kanattan sert ortasında Montero, Yatabare'den önce topa kafayla müdahale etti.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Ghezzal içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası Atiba, Alex Teixeira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da bekletmeden boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

14. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalecinin sağından auta gitti.

23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

26. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına altıpasta defansa rağmen iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

35. dakikada Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ghezzal'ın ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında kaleci Muammer Yıldırım çıkarak topu kontrol etti.

43. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

61. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fajr'in direkt kaleye kavisli gönderdiği top, direğin üstünden az farkla auta gitti.

62. dakikada sol kanattan yine Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

73. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem VAR'a gitti. Hakan Arslan'ın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batshuayi, kalecinin sağından meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-3.

78. dakikada Kenan Karaman ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Muammer Yıldırım, sağına uzanarak topu tokatladı.

80. dakikada Beşiktaş, ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Güven Yalçın'ın direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambol sonrası hakem VAR'a gitti. Yapılan inceleme sonrasında Josef'in topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, penaltıyı gole çevirdi: 2-3.

87. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 83 Konate), Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 70 Kayode), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal (Dk. 57 Josef), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 68 Güven Yalçın), Kenan Karaman, Batshuayi (Dk. 90+2 Can Bozdoğan)

Goller: Dk. 12 ve Dk. 73 (penaltıdan) Batshuayi, Dk. 43 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 26 Yatabare, Dk. 85 Fajr (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Welinton, Dk. 50 Atiba, Dk. 90+8 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

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