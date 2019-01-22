Sivasspor'dan 'hakemlere baskı' açıklaması

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanlığından yapılan açıklamada ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte hakemlerin baskı altına alınmaya çalışıldığı izlenimi edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı sonrası ulusal ve yerel basında oluşturulmaya çalışılan hakemlere yönelik baskı ve karalamalar bu hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi camiamızda huzursuzluğa sebep olmuştur. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Halil Umur Meler, 17. haftada Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının hakemiydi ve bu maçta aleyhimize önemli hatalar yapmasına rağmen; Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi iyi niyetimizi koruyarak hiçbir olumsuz açıklama yapmadan, hakem camiasını zan altında bırakmamak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Fakat son maçtan sonra görüyoruz ki rakiplerimiz bilinçli olarak yazılı ve görsel basında mağdur edebiyatı yaparak hakemler üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmelerini ve mağdur edebiyatı yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışılan açıklamalara da kulak asmamalarını bekliyoruz. Söyleyecek birçok sözümüz varken, futbol ortamına zarar vermemek adına hakemlerimizin baskı altına alınmaması ve müsabakaların huzur içerisinde devam etmesi için sükûnetimizi korunup, hoşgörü ortamında ligin devam etmesini temenni ediyoruz."