Sivasspor - Fenerbahçe yazar yorumları

"KEŞKE 3000 DAKİKA OLSA"

ENGİN VEREL: "Arda'nın sözleşmesinde 1500 dakika oynamazsa, 5 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu ve bu yüzden Jesus'un onu son maçlarda mecburen oynattığı söylentisi var. Doğru mu bilemem. Ama eğer doğruysa keşke 1500 değil de 3000 bin dakika oynamak zorunluluğu olsaydı... İzlemesi gerçekten keyif veriyor. Arda'lı ve Arda'sız Fenerbahçe'yi bu maçta hepimiz gördük. Bu çizgisini korursa Türkiye'nin dünyadaki iftihar vesilesi olur. Onun üzerinde söz sahibi olan herkesin bu profesyonel bakışla ve bu bilinçle adımlarını atması lazım. Yolu açık olsun." (Akşam)