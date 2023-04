Sivasspor - Fenerbahçe yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Rıza Çalımbay her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçına "final" diyor. Neyin finaliyse? Her ama her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçı Çalımbay için "Mutlak kazanmak zorunda olunan maç" oluyor. Sivasspor maçlara bu overdose motivasyonla çıkıyor. Maçlardan önce yeminler, tribünleri gezmeler falan derken Sivasspor olduğundan farklı bir 'gaz'la maçlara başlıyor. Sonra bu maç gibi durup dururken biri çıkıyor (mesele Barış Alper) Rossi gibi golü atıyor. (Habertürk)