Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Sivasspor ise Galatasaray maçına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, hava şartları nedeniyle antrenmanı 45 dakikada tamamladı. Futbolseverler ise Pazar günü oynanacak bu karşılaşma öncesinde 4 Eylül Stadyumu’ndaki hava durumunu merak ediyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçında hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...