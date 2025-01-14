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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alımı yapıyor!

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alımı müjdesini verdi. Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:45
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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK personel alımı yapacağını açıkladı. TÜBİTAK personel alımında başvuru için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı için adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden yapabilecek.

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        SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere yeni temsilciliklerin açılacağı illerde görev yapacak toplam 10 pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni istihdam edecek.

        Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden yapabilecek. Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak'a kadar devam edecek. Bu sürede şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

        İlanda belirtilen pozisyonlara başvuran adaylara, yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınav Giriş ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 aşama olacak. Havacılığa Giriş sınavından 70 puan ve üstünü alan adaylar, alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacak. Sözlü değerlendirmeden önce adaylar psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

        Genel Müdürlük tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımıyla ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) yayımlanacak, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak.

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        TÜBİTAK'IN MEMUR ALIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

        TÜBİTAK ise Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak. Adaylar 20 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilecek.

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