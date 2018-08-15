Sivilce patlatmak ve burun bölgesindeki siyah noktaları sıkmak, felçten menenjite, menenjitten görme kayıplarına kadar birçok sağlık problemine zemin hazırlıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; bir sivilce patladığında sinek ısırığı kadar acı hissediliyor fakat uzun vadede korkunç sonuçlar doğurabiliyor. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Profesör Jeremy Brauer, dudakların altından burnun en üst noktasını kaplayan üçgen bölgede siyah nokta ve sivilce patlatmanın gözün hemen altındaki beyinle doğrudan bağlantılı sinüslere baskı uygulayabileceğini vurguluyor.

Sinüslere uygulanan baskının ise beyne giden damarları kötü yönde etkileyeceği hatta bazı vakaların ölümüne dahi yol açacağını vurguluyor. Doktor Pimple Popper ise sivilceden çıkan iltihabın beyne sıçraması durumunda körlüğe sebebiyet verebileceği konusunda uyarıyor.

30 YILLIK KİSTİ BÖYLE PATLATTILAR!

SİYAH NOKTA SANDILAR, BAKIN NE ÇIKTI!