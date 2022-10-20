Bunun yanı sıra mevsim değişiklikleri, stres, beslenme düzeni ve cilt temizliğine gösterilen önem de cildin sivilceli olup olmadığını belirler. Evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle sivilcelerden kurtulmanız mümkündür. Doğal ürünler kullanılarak sivilceli ciltler düzeltilebilir.

Fakat yine de eğer evde uyguladığınız maskeler cildinizden sivilcelerin arınmasını sağlamıyorsa bir dermatologla görüşmenizi tavsiye ederiz. Çünkü sivilceler bazen içeride oluşmuş bir hastalığın da habercisi olabilir.

Bu yüzden evinizde uyguladığınız maske önerilerini kontrollü bir biçimde denemenizi öneririz. Bu içeriğimizde sivilceli ciltler için doğal maske önerileri: akneli ve sivilceli cilt bakımı nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte merak edilen her şey…

Sivilceli Ciltler İçin Doğal Nemlendirici

Sivilce herkes için oldukça rahatsız edici bir cilt sorunudur. Nedenleri kişiden kişiye değişen sivilcelerden herkes kısa bir süre içinde kurtulmak ister. Bu yüzden evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sivilceli ciltler için doğal nemlendirici önerileri ile sivilcelerinizden tamamen kurtulmak mümkündür. Eğer uygulana yöntemler sivilcelerinizi geçirmiyorsa yine de uzman bir hekimden destek almanızda fayda vardır.

Sivilceli Ciltler İçin Bakım Önerileri

Sivilceli ciltler için bakım önerileri arasında öne çıkan tariflerden biri gül suyu, cadı fındığı ve kil maskesidir. Cadı fındığı bitkisi son dönemde cilt bakım ürünlerinde daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Sivilceleri azaltmaya yardımcı olan cadı fındığı kil ve gül suyu ile tam bir maske olur. Bu üç ürünü birleştirdikten sonra sivilce olan yerlere bu karışımı sürün. Ardından cilde tamamen nüfuz etmesi için on beş dakika bekletip durulayabilirsiniz.

Sivilceli Ciltler İçin Maske Tarifi

Sivilceli ciltler için maske tarifi dendiğinde aslında akla çok fazla maske önerisi gelir. Bunlar arasında öne çıkan tariflerden biri de yulaf maskesidir. Yulafta bulunan E vitamini cildin derinlemesine temizlenmesini ve sivilcelerin kurumasını sağlar. Yulaf maskesini hazırlamak için yulafın öncelikle suda haşlanarak lapa haline gelmesi gerekir. Ardından soğuyan lapa sivilceli bölgeye krem gibi sürülür ve ortalama 15 dakika bekletilir. Cilde iyice etki ettikten sonra cilt yıkanarak temizlenir.

Akneli Ciltlere Bakım Önerileri

Akneli ciltlere bakım öneri herkes tarafından önemseniz. Çünkü bu öneriler sayesinde aknelerden kurtulmak mümkündür. Öncelikle cilt temizliğine yeteri kadar önem verilmelidir. Özellikle cildin PH dengesine zarar vermeyecek ürünler kullanılmalıdır.

Akneli Cilt Ne Demek?

Çok fazla kişi cildindeki aknelerle mücadele etmektedir. Peki akneli cilt ne demek? Cildin altında bulunan ve yağ üretimi yapan bezlerde oluşan tıkanma sonucunda ciltte oluşan sivilcelere akne denir. Bunlar pütürlü ve sağlıksız bir görünüm oluştururlar. Estetik açıdan da istenmeyen bu görüntüde bazen sivilcenin yanın yağ bezeleri ve siyah noktalar da olabilir.

Karma ve Akneye Meyilli Ciltler İçin Nemlendirici

Karma ve akneye meyilli ciltler için nemlendirici kullanmak çok önemlidir. Çünkü bu cilt tipinde cildin nemsiz kalarak kuruması ciltteki akneleri kötüleştirir. Yüz temizliğinin ardından mutlaka akne için özel bir nemlendirici kullanılmalıdır.

Sivilceli Ciltler İçin Temizleme Jeli

Sivilceli ciltler için temizleme jeli özel olmalıdır. Bütün temizleme jelleri sivilceli ciltler için değildir. Hatta temizleme jellerinin bazıları cildin doğal dengesini bozarak sivilceye bile neden olabilir. Bu yüzden eğer cildinizde sivilce varsa mutlaka sivilceli ciltler için özel bir temizleme jeli kullanın.

Sivilceli Ciltler İçin Maske Önerileri

Sivilceli ciltler için maske önerileri arasında; kil maskesi, alovera sivilce karşıtı maske, yumurtanın beyazıyla limon maskesi, bal ve yulaf maskesi, yoğurt, bal ve portakal kabuğu maskesi, yoğurt bal ve Hindistan cevizi yağı maskesi, salatalık ve yoğurt maskesi.