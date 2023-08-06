Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Sivrisinek ısırığında enfeksiyon riski

        Sivrisinek ısırığında enfeksiyon riski

        Dünyadaki en tehlikeli hayvanların sinekler olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, küresel ısınmayla beraber sivrisineklerin de evrim geçirdiğini, hastalıkları farklı bölgelere taşıdığını söyledi. Dr. Seçkin, "Yılda en az 700 bin kişi (çoğu 5 yaş altı) sineklerle bulaşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        Demet Demirkır
        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 06.08.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaz günlerinde ısırıkları nedeniyle kaşıntı ve geride bıraktığı yaralarla oldukça can sıkıcı olan sivrisinekler aynı zamanda dünyanın en ölümcül hayvanları olarak biliniyor. Sıtma, dang humması, Batı Nil humması, sarı humma, Zika, chikungunya ve lenfatik filariasis gibi hastalıkları yayan sivrisinekler, dünyadaki diğer tüm canlılardan daha fazla insanı öldürüyor. Küresel ısınmayla birlikte de evrim geçiren sivrisineklerin yaşam alanları genişliyor ve böylece hastalıkları farklı bölgelere taşıyabiliyorlar.

        YILDA 700 BİN İNSAN, SİNEKLER YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Milyonlarca insanı öldüren sivrisinekler dünyada en tehlikeli hayvanlardır. Yılda en az 700 bin insan çoğu da 5 yaş altı olmak üzere sineklerle bulaşan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

        REKLAM

        HAVA ISINDIKÇA KUZEYE GÖÇ EDİYORLAR

        Dr. Seçkin, 1800'lerde başlayan küresel ısınmanın şu anda dünyanın 2 derece daha sıcak olmasına ancak çok daha kısa sürelerde bu ısının daha hızlı artmasına yol açacağını söyledi ve ekledi: "Küresel ısınma yalnızca dünyanın ısınması demek değil; sineklerin artışı ve bunlarla bulaşan salgınların da artması demek oluyor. Bu canlıların beyinleri de küresel ısınmaya hızla adapte oluyor. Mesela aşırı sıcaklarda suda üreme kabiliyeti geliştirmeleri gibi... Havadaki karbondioksit oranı arttıkça sinekler daha çok ürüyor. Hava ısındıkça daha kuzeye göç etmeye başlıyorlar. Bu da taşıdıkları tüm virüsleri beraberinde getirmelerine yol açıyor."

        SİVRİSİNEKLER HANGİ HASTALIKLARI BULAŞTIRIYOR?

        Sivrisineklerin 500'e yakın virüs taşıdığını söyleyen Dr. Seçkin, "Bunlardan 8 tanesi en sık gözlenmektedir. Örneğin; küresel ısınma nedeniyle Dang hummasının görülme oranı 2000'lerden beri 8 kat artmıştır. Bu yıl Afrika, Avrupa dahil tüm kıtalarda görülüyor ve bu hastalık pandemi riski taşıyan tropikal hastalıkların başında kabul ediliyor. Sıtma, dang humması, Batı Nil humması, sarı humma, zika virüs ve chikungunya genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde gözlenirken artık heryerde yaygınlaştılar" şeklinde konuştu.

        SİNEKLER EN ÇOK KİMLERİ ISIRIYOR?

        Bazı insanların sivrisinekler için daha cazip olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, şöyle konuştu: "Derinin ürettiği yağda 50'ye yakın kimyasal madde var ve bu da bazı insanları sinekler açısından daha lezzetli hale getiriyor. Ciltteki karboksilik asit miktarı sinekleri cezbediyor. En çok çocukları tercih ediyorlar, çocuklar yaşça ne kadar küçükse sineklerin daha çok hedefi oluyor. Öte yandan renkli, çiçekli giysiler giyenler, meyve kokulu krem, parfüm, duş jeli kullananlar da sivrisineklerin daha çok tercih ettiği kişiler oluyor."

        "AÇIKTA SU BIRAKILMAMALI"

        Dr. Seçkin, sivrisineklerden korunmada önemli bir faktör olan sinek kovuculara ilişkin şunları söyledi: "Sinek kovucular, güneş kremi gibi her yere sürülmeli, vücutta boşluk bırakılmamalı. Ancak sinek kovucu sprey formundaysa yüze püskürtülmemeli. Dışarıda kullanacaksak güneş kreminin üzerine sürülmeli. Ülkelerin ciddi anlamda bu durumla savaşması gerekir. Örneğin; sinekler suyun olduğu yerleri severler; bu anlamda bataklıkların kurutulması gerekir. Açıkta su bırakılmamasına özen göstermek gerekir; çünkü tüm sinekler yumurtalarını buralara bırakır. Akşam saatlerinde de muhakkak sinek kovucu sıkmak gerekir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivrisineklerin yol açtığı hastalıklar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade!
        Botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı