Sivrisinek ısırığında enfeksiyon riski Dünyadaki en tehlikeli hayvanların sinekler olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, küresel ısınmayla beraber sivrisineklerin de evrim geçirdiğini, hastalıkları farklı bölgelere taşıdığını söyledi. Dr. Seçkin, "Yılda en az 700 bin kişi (çoğu 5 yaş altı) sineklerle bulaşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Yaz günlerinde ısırıkları nedeniyle kaşıntı ve geride bıraktığı yaralarla oldukça can sıkıcı olan sivrisinekler aynı zamanda dünyanın en ölümcül hayvanları olarak biliniyor. Sıtma, dang humması, Batı Nil humması, sarı humma, Zika, chikungunya ve lenfatik filariasis gibi hastalıkları yayan sivrisinekler, dünyadaki diğer tüm canlılardan daha fazla insanı öldürüyor. Küresel ısınmayla birlikte de evrim geçiren sivrisineklerin yaşam alanları genişliyor ve böylece hastalıkları farklı bölgelere taşıyabiliyorlar.

YILDA 700 BİN İNSAN, SİNEKLER YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Milyonlarca insanı öldüren sivrisinekler dünyada en tehlikeli hayvanlardır. Yılda en az 700 bin insan çoğu da 5 yaş altı olmak üzere sineklerle bulaşan enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.

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HAVA ISINDIKÇA KUZEYE GÖÇ EDİYORLAR

Dr. Seçkin, 1800'lerde başlayan küresel ısınmanın şu anda dünyanın 2 derece daha sıcak olmasına ancak çok daha kısa sürelerde bu ısının daha hızlı artmasına yol açacağını söyledi ve ekledi: "Küresel ısınma yalnızca dünyanın ısınması demek değil; sineklerin artışı ve bunlarla bulaşan salgınların da artması demek oluyor. Bu canlıların beyinleri de küresel ısınmaya hızla adapte oluyor. Mesela aşırı sıcaklarda suda üreme kabiliyeti geliştirmeleri gibi... Havadaki karbondioksit oranı arttıkça sinekler daha çok ürüyor. Hava ısındıkça daha kuzeye göç etmeye başlıyorlar. Bu da taşıdıkları tüm virüsleri beraberinde getirmelerine yol açıyor."

SİVRİSİNEKLER HANGİ HASTALIKLARI BULAŞTIRIYOR?

Sivrisineklerin 500'e yakın virüs taşıdığını söyleyen Dr. Seçkin, "Bunlardan 8 tanesi en sık gözlenmektedir. Örneğin; küresel ısınma nedeniyle Dang hummasının görülme oranı 2000'lerden beri 8 kat artmıştır. Bu yıl Afrika, Avrupa dahil tüm kıtalarda görülüyor ve bu hastalık pandemi riski taşıyan tropikal hastalıkların başında kabul ediliyor. Sıtma, dang humması, Batı Nil humması, sarı humma, zika virüs ve chikungunya genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde gözlenirken artık heryerde yaygınlaştılar" şeklinde konuştu.

SİNEKLER EN ÇOK KİMLERİ ISIRIYOR?

Bazı insanların sivrisinekler için daha cazip olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, şöyle konuştu: "Derinin ürettiği yağda 50'ye yakın kimyasal madde var ve bu da bazı insanları sinekler açısından daha lezzetli hale getiriyor. Ciltteki karboksilik asit miktarı sinekleri cezbediyor. En çok çocukları tercih ediyorlar, çocuklar yaşça ne kadar küçükse sineklerin daha çok hedefi oluyor. Öte yandan renkli, çiçekli giysiler giyenler, meyve kokulu krem, parfüm, duş jeli kullananlar da sivrisineklerin daha çok tercih ettiği kişiler oluyor."

"AÇIKTA SU BIRAKILMAMALI"

Dr. Seçkin, sivrisineklerden korunmada önemli bir faktör olan sinek kovuculara ilişkin şunları söyledi: "Sinek kovucular, güneş kremi gibi her yere sürülmeli, vücutta boşluk bırakılmamalı. Ancak sinek kovucu sprey formundaysa yüze püskürtülmemeli. Dışarıda kullanacaksak güneş kreminin üzerine sürülmeli. Ülkelerin ciddi anlamda bu durumla savaşması gerekir. Örneğin; sinekler suyun olduğu yerleri severler; bu anlamda bataklıkların kurutulması gerekir. Açıkta su bırakılmamasına özen göstermek gerekir; çünkü tüm sinekler yumurtalarını buralara bırakır. Akşam saatlerinde de muhakkak sinek kovucu sıkmak gerekir."