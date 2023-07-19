Sivrisinek ve pire kaynaklı öldürücü parazit vakalarında artış Sivrisinek ve pire popülasyonunun artmasıyla kedi ve köpeklerde ölümcül sonuçlara varan kalp kurdu ve iç parazit şikayetleri arttı. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Antalya ve çevresi adeta parazit cenneti. Kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklarla çok uğraşıyoruz" dedi

Antalya'da sivrisinek ve pire popülasyonunda yaşanan ciddi artış, sokakta yaşayan hayvanların yanı sıra, evcil hayvanlarda da çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ısıran sivrisinek ve pirelerin evcil hayvanlarla teması sonrasında iç parazit vakalarında artışlar yaşandığı tespit edildi.

"AŞIRI SICAKLAR HASTALIĞIN YAYILMASINA SEBEP OLUYOR"

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, pire ve sivrisinek popülasyonunun artmasıyla özellikle köpeklerde öldürücü hastalıklardan biri olan iç parazit vakalarındaki artış olduğunu belirtti. Antalya ve çevresinin parazit yoğunluğundan dolayı 'Parazit cenneti' olduğunu söyleyen Karabayoğlu, "Aşırı sıcaklar, bol yağış parazitlerin gelişmesi ve hastalıkları bulaştırması için uygun bir ortam. Kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklarla çok uğraşıyoruz" dedi.

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Sokak hayvanları dışında evde beslenen evcil kedi ve köpeklerde de benzer rahatsızlıklarla mücadele ettiklerini anlatan Karabayoğlu, "Bu hastalıkların sebebi sivrisinekler ve pireler. Dış parazitler çok ciddi hastalıklar taşıyor. Direkt kanla beslendikleri için hastalık bulaştırmaları da o kadar kolay oluyor" diye konuştu.

KÖPEKLERDE KALP KURDU VAKASI ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Özellikle köpeklerde kalp kurdu vakasıyla karşılaştıklarını, bu hastalığın kandaki parazitlerin kalp kapakçıkları ve kalp damarlarında geliştiğini anlatan Karabayoğlu, köpeklerin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Asıl amaçlarının bu hastalıklardan canlıları korumak olduğunu anlatan Karabayoğlu, tedavisinin ne kadar zor olduğunu da şöyle anlattı: "Parazitlerin erişkinleri kalp içerisinde ve damarlarda yaşıyor. Çok ölümcül ve sıkıntılı durumlar yaratıyor. Farelerde yaşayan pirelerden kedilere ve köpeklere bulaşan hastalıklar var. Bu sene pireler ve sivrisinekler çok yoğun. Bu sene müthiş derecede hastalık sayısı çoğaldı. Paraziter hastalık kaynaklı gelen sayısı da çok arttı."

Murat Karabayoğlu, rastgele ilaç kullanımının da zararlı olduğunu, bir kedi ya da köpek ırkı için kullanılan ilacın bir başka ırk için kullanılamadığı durumlar olduğunu belirtti.

VAKALAR YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI

Sivrisinek ve pirelerin bu yıl arttığını gelen şikayetlerle çok net görebildiklerini belirten Karabayoğlu, "Mücadele açısından ileri gitmemiz gerekirken daha da gerilemiş durumdayız. Bunun önüne geçilemiyor şu anda. Çok fazla var. İlaçlama doğru zamanda yapılmadı. Bu yıl yoğunluk var maalesef. Önceden iç dış parazitleri önleme amaçlı 2-3 ayda bir koruyucu olması için ilaç verirdik ancak şu anda hastalıklarda artış oldu. Şu an koruyucu tedaviden çok 'Hasta oldu, neden?' diye gelenler var. Hastalık tedavisine yöneldik. Yüzde 60-70 oranında vakalarımız arttı" dedi.