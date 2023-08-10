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        Haberler Dünyadan Sixto Rodriguez hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Sixto Rodriguez hayatını kaybetti

        'Searching for Sugar Man' isimli belgeselle dünya çapında ün kazanan müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 08:05
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        Hayatını kaybetti
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        Müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez'den acı haber geldi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Rodriguez'in 81 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Detroit doğumlu Sixto Rodriguez'in salı günü vefat ettiği kızı tarafından duyuruldu.

        BÜYÜK BİR DİNLEYİCİ KİTLESİ KAZANMIŞTI

        Müzik kariyerine ABD’de folk rock türü zirvedeyken başlayan Sixto Rodriguez, ülkesinde başarı yakalamayı başaramamıştı. İlgi görmeyen kayıtlardan sonra ABD’li plak şirketi Rodriguez ile ilişkisini kesmişti.

        Buna karşın Sixto Rodriguez’in müziği kendisinden habersiz olarak Avustralya ve özellikle de Güney Afrika’da büyük bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

        ULAŞTIĞI ÜNDEN HABERİ YOKTU

        2012'de Oscar ödülü alan belgeselde iki Güney Afrikalı hayranı, Rodriguez’e ne olduğunu öğrenmek amacıyla bir araştırmaya başlamıştı. Belgesele dek Güney Afrika’da Sixto Rodriguez'e ne olduğu bilinmiyor; sahnede kendisini yakarak öldürdüğü ya da aşırı dozdan hayatını kaybettiğine yönelik dedikodular dile getiriliyordu. Ancak Rodriguez, hâlen hayattaydı ve Detroit’te yaşıyordu.

        Müzik kariyerinden uzaklaşan ve inşaat işleriyle uğraşan Sixto Rodriguez, zor bir yaşam sürdürüyordu. Rodriguez’in bu sırada Güney Afrika’da ulaştığı ünden de haberi yoktu.

        Sixto Rodriguez'in 'Cold Fact' isimli albümü korsan kayıtlarla apartheid rejimine karşı mücadele eden gençliğin gayriresmi marşları haline gelmişti.

        'Sugar Man' belgeselinin Oscar kazanması sonrası ünü Güney Afrika’dan dünyaya yayılan Rodriguez, belgeselden bir sene sonra Glastonbury Festivali'nde sahneye çıkmıştı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

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        #Sixto Rodriguez
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