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Siyah adamı bir bağlayarak yürütenTeksas polisi özür diledi

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette yoğun tepki çekmesinin ardından polis yetkilileri özür diledi.

Siyah adamı bir bağlayarak yürütenTeksas polisi özür diledi
BBC TÜRKÇE
- Anonymous

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette yoğun tepki çekmesinin ardından polis yetkilileri özür diledi.

Galveston Polis Şefi Vernon Hale, bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu fakat "polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini" söyledi.

Hale, polislerin niyetinin kötü olmadığını ama yine de bu tekniğin uygulanmasını önlemenin yeni politikaları haline geldiğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı kölelik dönemlerinden kalma görüntülere benzetmişti.

- Getty Images
Ellerini bağladıkları bir grup köleyi yürüten ve ellerinde silahlarla kırbaçlar bulunan atlılar

Galveston Emniyet Müdürlüğü, fotoğraftaki siyah adam olan Donald Neely'nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını açıklarken "bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını anladıklarını" belirtti.

Yetkililer Neely'nin ellerinin iple bağlanmadığını, ipin eline bağlanan kelepçeye takıldığını söyledi.

Polis Şefi Hale, maruz bırakıldığı bu uygulama nedeniyle Neely'den özür diledi ve ekledi:

"Polisler uygun bir araç gelene kadar bekleyebilirdi.

"Hemen gözaltı politikalarımızı güncelleyerek bu uygulamanın kaldırılması kararını aldık.

"Atlı polislerin kullandığı tüm yöntemleri gözden geçireceğiz."

BBC'ye konuşan Galveston Adalet Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü olan Leon Philips, "Söz konusu kişi beyaz olsaydı ona kesinlikle böyle davranmazlardı" dedi.

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