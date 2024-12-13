Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Siyah Kalp dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için, bölüm siteye yüklendi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Siyah Kalp 13. bölümde yaşananlar ve diziyi kesintisiz, tek par.a ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...