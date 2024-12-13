Siyah Kalp son bölümde neler oldu? Siyah Kalp 13. bölüm izle
Show TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Siyah Kalp, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için bölüm, Show TV sitesine yükledi. Peki, son bölümde neler yaşandı? İşte Siyah Kalp 13. bölümdeki sürpriz gelişmeler ve diziyi kesintisiz, HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Siyah Kalp dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için, bölüm siteye yüklendi. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Siyah Kalp 13. bölümde yaşananlar ve diziyi kesintisiz, tek par.a ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
SİYAH KALP 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek, Cihan’ı kanlar içinde yerde gördüğü an geri dönülemez bir yolda olduğunu idrak eder.
SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ
Şansalanlar, Cihan’ın vurulmasıyla neye uğradıklarını şaşırırlar. Sevilay, Cihan’ın ona ve etrafındakilere olan tutumuna rağmen perişan olur.
Nuh, her şeyden habersizken Tahsin, Melek’in yanındadır. Melek, her ne kadar yolun bittiğini düşünüp kahrolsa da Tahsin onu yalnız bırakmayacaktır.
Şansalanlar, Cihan’ın durumu yüzünden çalkalanırken Sumru bir kez daha onlarla karşı karşıya gelir.
Kendi evlatlarından duyduğu lafları kaldıramayan Sumru, yeni hayatında yalnız olduğunu bir kez daha anlayacaktır.
SİYAH KALP 13. BÖLÜM İZLE
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