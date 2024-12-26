Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Siyah Kalp yeni bölüm izle…