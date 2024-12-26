Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde, geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler ise Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp 15. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümünde Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır. Siyah Kalp 15. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Siyah Kalp yeni bölüm izle…
SİYAH KALP’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Siyah Kalp’in 15. Bölümünde; geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener.
Çıkmaza giren Sumru’ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir.
Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.
Melek, Cihan’ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez. Aksine her şey daha da zorlaşacaktır.
Yaşadığı esaret artık Sevilay’ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar. Ama sürpriz iş birlikçisi sayesinde aradığı cesareti kendinde bulur.
Şansalanlar için yaşanan bu savaşta karşı cephe gittikçe kuvvetlenirken kendi içlerinde ise çatırdamalar başlar.
Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
“Siyah Kalp” yeni bölümüyle 26 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 15. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SİYAH KALP 15. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ