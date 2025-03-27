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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp Halil kimdir? Siyah Kalp’in Halil’i Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Erkan Bektaş Siyah Kalp'te! Siyah Kalp'in Halil'i Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tims&B Productions imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapıma başarılı oyuncu Erkan Bektaş dahil oluyor. Bu noktada izleyiciler ''Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin gelişi herkesin hayatını derinden etkileyecek. Peki, Siyah Kalp Halil kimdir? İşte, Siyah Kalp'in Halil'i Erkan Bektaş hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:02
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        Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 27 Mart Perşembe akşamı 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyircileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Öte yandan yeni bölümde dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Erkan Bektaş Halil karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Halil’in Kapadokya’ya gelmesinin ardından neler yaşanacağı merak konusu. Peki, Siyah Kalp Halil kimdir? Siyah Kalp’in Halil’i Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Erkan Bektaş hayatı ve kariyeri…

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        ERKAN BEKTAŞ 'SİYAH KALP' KADROSUNA DAHİL OLDU!

        Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde başarılı oyuncu Erkan Bektaş, ‘Halil’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil oluyor.

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        HALİL’İN GELİŞİ KAPADOKYA’YI NASIL ETKİLEYECEK?

        Nuh ve Melek’in yıllardır ortada olmayan babası ‘Halil’, Kapadokya’ya geliyor. Hikmet ile gizli bir iş birliğinin içine girecek olan Halil’in gelişi başta Nuh, Melek ve Sumru olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek.

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        ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

        Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Bektaş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

        Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır.

        Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır.

        Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.

        2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.

        Filmografisi

        Yeni Hayat - (Yakında) - İlhan

        Siyah Kalp - (2025)

        Sürgünler - (2025)

        Son Dilek - (2025) - Osman

        Kara Ağaç Destanı - (2024) - Alaz Ahmet

        Düğüm - (2024) - İrfan

        Kuruluş Osman - (2024) - İbrahim

        Safir - (2023-2024) - Vural Bakırcıoğlu

        Sipahi - (2022-2023) - Habtor Bin Said

        Âşıklar Bayramı - (2022) - Çavuş Bekir

        Âkif - (2021) - Kuşçubaşı Eşref

        Bir Zamanlar Çukurova - (2021-2022) - Abdülkadir Keskin

        Akıncı - (2021) - Kemal

        Gülperi - (2018-2019) - Eyüp

        Börü - (2018) - Timur Gür

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2018) - Ateş

        Serçe Sarayı - (2015)- Mahir

        Sağ Salim 2: Sil Baştan - (2014) - Sacit

        Adını Kalbime Yazdım - (2013-2014) - Naser

        Umutsuz Ev Kadınları - (2013-2014) - Yavuz

        Benim İçin Üzülme - (2012-2014) - Mustafa (Orhan'ın babası)

        Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - (2013) - Video klip oyuncusu

        Böyle Bitmesin - (2013) - Konuk oyuncu

        Ağır Roman Yeni Dünya - (2012) -

        Muhteşem Yüzyıl - Kalender Çelebi (Konuk oyuncu, 30. bölüm) (2011)

        Leyla ile Mecnun - 27. bölüm - (2011) - Uzay Gemisi Kaptanı

        Geriye Kalan - (2011) - Cezmi

        Aşk ve Ceza - (2010-2011) - Yavuz Moran

        Bahar Dalları - (2009) - Serdar

        Bornova Bornova (2009)

        Kül ve Ateş - (2009) - Cemal

        Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar

        Bir Varmış Bir Yokmuş - (2008) - Sabri

        Karayılan - (2007-2008) - Şahin Bey

        Ihlamurlar Altında - (2005-2007) - Salih

        Fay Grim

        Esir Kalpler - (2006)

        Nizam

        Acı Kin

        Büyük Umutlar - (2004)

        Bedel

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