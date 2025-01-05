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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 16'ncı bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı

        'Siyah Kalp'in 16'ncı bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Sevilay'a karşı Melek'i kaçırırken Nuh'un ne yapacağı merak konusu oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:10
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Sevilay’a karşı Melek’i kaçırırken Nuh’un ne yapacağı merak konusu oluyor. Cihan, Melek için ailesine hesap sorarken, Melek’in hamile olduğunu açıklıyor. Sumru, patronunun ölümünden dolayı suçluluk duyarak zor anlar yaşarken Tahsin, Şansalan ailesini karşısına alıyor ve Hikmet ile Samet’in kardeşi olduğunu açıkladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor. Cihan’ın Melek’ten bir şans istediği anlar ise yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

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        Gürcan, Sumru’yla girdiği mücadelede yere düşüp öldü. Sumru hemen Tahsin’i ararken Nuh da gelince ikili Sumru’nun yardımına koşup olayın üstünü kapattı. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşarken bu yüzleşmede anne oğul arasında geçmişin hesabının kapandığı anlar bölüme damgasını vurdu. Cihan’ın ifadesinden sonra Melek serbest kaldı. Cihan çocuğunu almak istediğini söyleyince Melek daha da öfkelendi ve bunun olmayacağını söyledi.

        Sumru, yaptığı basın toplantısıyla gerçek olan DNA testini açıklarken Harika, annesine karşı haksızlık yaptığını fark etti. Babasından Hikmet’in gitmesini istedi. Samet, Hikmet’e başka bir eve taşınmasını söylerken bu sırada Nihayet de Sumru’nun Hikmet’in şantajlarına karşılık konağın yarısını devrettiğini açıkladı. Samet oteli satmak için harekete geçti. Yönetim kurulunda iki taraf karşı karşıya geldi. Yönetim kurulu kararıyla satışa izin çıksa da oteli almak içi ortaya çıkan kişinin arkasında Tahsin olunca işler yine karıştı. Samet istediği satışı gerçekleştiremedi. Gördüğü rüyanın etkisiyle yeni bir karar alan Cihan, Melek’in karşısına çıkarken Melek’ten özür dileyip yeniden başlamak istediğini söyledi. Diğer yanda Sevilay ise Şansalan konağından ayrılacağını açıklayarak onu almaya gelen Nuh’la birlikte gitti.

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle 9 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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