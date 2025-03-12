'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

'Siyah Kalp'in 24. Bölüm 3. Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda Sevilay, Nuh’u istemezken Nuh kendini affettirmek için her şeyi deniyor. Sevilay nişanı attığını söylerken Nuh’un polisler eşliğinde evden çıkarılması dikkat çekiyor. Yayınlanacak yeni bölümde Nuh’un Sevilay’ı kaybetmesiyle neler yaşayacağı merak konusu oluyor. REKLAM