'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek bebeği doğurma konusunda kararsız kalırken annesi Sumru'nun geçmişte yaşadığı pişmanlığı dile getirmesiyle ikili arasında duygu dolu anlar yaşanıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

'SİYAH KALP'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nihayet'in gerçekleri söylediği Sevilay, soluğu konakta aldı. Öfkeyle eline kaptığı bıçağı önce Hikmet'in sonra da Samet'in boynuna dayadı ve ailesi hakkındaki sırrı öğrenmeye çalıştı. Sevilay istediğini öğrenemeden Cihan tarafından sakinleştirildi. Cihan ise Samet'e artık iyileştiğini herkese açıklamasını söyledi. Samet'in açıklaması konakta sevinçle karşılandı ama Sevilay, Şansalanlar'la yüzleşmekten vazgeçmedi. Esat'ın da ortaya çıkıp söylenmesiyle Cihan herkesi sert bir dille uyardı. Konağın hanımı olduğunu söyleyen Hikmet ve Harika arasında gerilim devam edince Harika anneannesini eve döndürmenin yollarını aramaya başladı. Kendine yeni bir hayat kurmak ve ayakları üzerinde durmak isteyen Sumru, bir halıcıda işe girdi. Tahsin ise bir yandan ikizlere sahip çıkarken diğer yandan da gizlice Sumru'yu izlemeye devam etti. Melek yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu haberle büyük bir şok yaşayan Melek, Cihan'la konuşmak istedi. Ancak Cihan'ın kendisini yalancılıkla suçlaması ve ağır sözleri yüzünden Melek bu kararından vazgeçti. Sevilay, Nuh'la görüşüp ondan özür diledi. İkili beraber kaçmaya karar verdi. Sevilay'ın kaçtığını duyan Cihan hemen peşlerine düştü. Yolda Nuh ve Cihan’ın karşılaşmasında silahlar çekildi.