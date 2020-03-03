Siyah nokta nedir?

Gençlerin korkulu rüyası siyah noktalar sık sık rastlanılan cilt problemleri arasında yer alıyor. Siyah noktalardan rahatsız olanlar çeşitli yöntemlerle bu kusurlardan kurtulmaya çalışıyor. Peki siyah noktalardan kurtulmak mümkün mü? Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen siyah nokta neden oluşur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

SİYAH NOKTA NEDİR?

Genelde gençlerde yaygın olarak görünen siyah nokta aslında bir çeşit akne türüdür.Ciltteki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşur. Her folikül, kıl ve yağ üreten bir yağ bezi içerir. Sebum adı verilen bu yağ cildinizi yumuşak tutmaya yardımcı olur. Ölü cilt hücreleri ve yağlar, cilt folikülüne açılan boşlukta toplanır ve komedon olarak adlandırılır. Bu folikül açıklığı üstündeki cilt kapalı kalırsa, beyaz nokta olarak adlandırılır; cilt açıldığında ise havaya maruz kalır ve siyah nokta oluşur.Yüzde en sık gözlendiği yer, burundur. Siyah noktalar sadece yüzde değil, aynı zamanda sırtta, göğüste, ensede, kollarda ve omuzlarda da görülebilir.

SİYAH NOKTA NEDEN OLUŞUR?

Ölü cilt hücreleri düzenli aralıklarla dökülmediğinde kıl köklerinin tahrişi

Gençlik döneminde, adet sırasında veya doğum kontrol hapı alırken yağ üretiminde artışa neden olan hormonal değişikliklere maruz kalmak.

Kortikosteroidler, lityum veya androjenler gibi bazı ilaçların alınması

Propionibacterium acnes bakterisinin cilt üzerinde birikmesi

Çok fazla vücut yağı üretmek

Sigara türketmek

Makyaj ve cilt bakım ürünleri

SİYAH NOKTA TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Düzenli yıkayın

Yağsız ürünler kullanın

Peeling ürünlerini deneyin

Dermotozmetik ürünler

Reçeteli ilaçlar

Yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin

Lazer ve ışık terapisi

SİYAH NOKTA MASKELERİ

Limon maskesi: Yarım limonu cam veya seramik kaseye sıkın. Pamuk parçasını limon suyuna batırın ve siyah noktalara uygulayın. Durulamadan önce en az 10 dakika kurumasını bekleyin ve soğuk su ile durulayın.

Karbonat maskesi: 1 yemek kaşığı karbonatı az su ile macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın ve bölgeye uygulayıp 10 dakika kadar bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi hafta da iki kere yapın.

Bal maskesi: Bir miktar balı bir kaba koyup sıcak su içerisine oturtun.Ilınan balı, siyah noktaların üzerine sürün.

Bal ve limon maskesi: Bir tatlı kaşık balı yarım limon suyuna ekleyip siyah noktalara uygulayabilirsiniz.

Yulaf ve yoğurt maskesi: 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ya da una, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Daha sonra, bir pamuk yardımıyla karışımı yayıp 20-25 dakika yüzünüzde beklettikten sonra durulayın.