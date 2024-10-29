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        Siyasilerden 29 Ekim mesajları

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla siyasiler de art arda kutlama mesajları yayımladı. İşte siyasilerin 29 Ekim mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:42
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        Siyasilerden 29 Ekim mesajları
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        Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi şerefine, Cumhuriyet Bayramı her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Siyasiler de 29 Ekim dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. İşte siyasilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

        TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu, milli egemenliktir." başlığıyla yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne süregelen kazanımlarımızın kıymetini daha derinden hissediyoruz. Cumhuriyet, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatıdır. Bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşımıza eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistemdir." ifadelerine yer verdi.

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        Kurtulmuş mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'in ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

        Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır.

        Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz.

        Milletimizin her bir ferdinin egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir.

        'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hâkim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

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        Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak Güçlü ve Büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

        İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu belirtti.

        Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

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        Tekin, Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

        "Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

        "Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

        "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN

        Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

        İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da mesajında, "İlkler önemlidir. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının, ilk Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bu ülkeyi zor günlerden kurtaran, sıçrayarak kalkındıran Atamızın mirası, milletin iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.'Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' Bu sözle müjdelemişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti. Bu kıymetli emanet ilelebet yaşayacak." ifadelerine yer verdi.

        ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim mesajında, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimiz, milletimizin kanıyla, irfanıyla inşa edilmiş en büyük mirasımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yarınlarımıza armağan edilen Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, bu kutsal mirası daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha aydınlık yarınlar için, Yaşasın Cumhuriyet!"

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        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
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