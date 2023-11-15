Sizin Seçtikleriniz Beyoğlu Sineması'nda
Beyoğlu Sineması, sinemaseverleri beyazperdenin büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür'ün İstanbullular için hazırladığı programda "Sizin Seçtikleriniz", "Sinemada Beyoğlu", "Ayın Yönetmeni", "Çocuk Matinesi" ve "Salı Belgeselleri" seçkilerinin yanı sıra söyleşiler, stand up gösterileri, "Meraklısına Sinema Sohbetleri" ve yetişkin atölyeleri de yer alıyor.
İBB Miras tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Beyoğlu Sineması özel seçki ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programda bu ay “Ayın Yönetmeni” kuşağında yönetmen Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey” ve “Kraliçe Lear” filmleri izleyiciyle buluşurken yönetmenin sineması üzerine Alin Taşçıyan ve Janet Barış’ın katılacağı söyleşiler düzenlenecek. İstanbullu sinemaseverlerin tercihleriyle belirlenen “Sizin Seçtikleriniz” seçkisinin Kasım ayı kazananlarında ise “Arabesk”, “Neredesin Firuze”, “Anayurt Oteli” ve “Gurbet Kuşları” filmleri yer alıyor.
Beyoğlu kokan filmlerin izleyiciyle buluşacağı “Sinemada Beyoğlu” seçkisinde bu ay “Muhsin Bey” ve “Issız Adam” izleyiciyle buluşacak. “Çocuk Matinesi”nde bu ay “Beyaz Diş” ve “Luka” pazar günlerini çocuklar için sinema şölenine çeviriyor. Bu ay “Salı Belgeselleri” kuşağında “Bu Şarkı Kimin?” ve “Hatice” belgesel film gösterimleri seyirciyle buluşacak. Çarşamba günleri kahkahalı anlar yaşatacak stand-up gösterilerinde İlker Gümüşoluk; “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde, TÜRSAV işbirliğiyle, Serdar Orçin ile “Sinemada Oyunculuk”, Faruk Karaçay ile “Sinemada Senaryo” konuşulacak.
İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.
PROGRAM:
15 Kasım Çarşamba
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze
20.00 Sizin Seçtikleriniz / Anayurt Oteli
17 Kasım Cuma
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze
19.00 Söyleşi / Yeşim Tabak ve Alican Sekmeç
Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey
18 Kasım Cumartesi
15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Oyunculuk – Serdar Orçin
17.00 Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey
20.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
19 Kasım Pazar
13.00 Çocuk Matinesi / Beyaz Diş
17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
21 Kasım Salı
20.00 Salı Belgeselleri / Bu Şarkı Kimin?
22 Kasım Çarşamba
20.00 Stand-Up / İlker Gümüşoluk
24 Kasım Cuma
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları
20.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam
25 Kasım Cumartesi
15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Senaryo – Faruk Karaçay
17.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam
19.00 Söyleşi / Pelin Esmer Sineması – Alin Taşçıyan ve Janet Barış
Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear
26 Kasım Pazar
13.00 Çocuk Matinesi / Luka
17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear
28 Kasım Salı
20.00 Salı Belgeselleri / Hatice
29 Kasım Çarşamba
17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları
20.00 Sizin Seçtikleriniz / Arabesk