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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sizin Seçtikleriniz Beyoğlu Sineması'nda

        Sizin Seçtikleriniz Beyoğlu Sineması'nda

        Beyoğlu Sineması, sinemaseverleri beyazperdenin büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür'ün İstanbullular için hazırladığı programda "Sizin Seçtikleriniz", "Sinemada Beyoğlu", "Ayın Yönetmeni", "Çocuk Matinesi" ve "Salı Belgeselleri" seçkilerinin yanı sıra söyleşiler, stand up gösterileri, "Meraklısına Sinema Sohbetleri" ve yetişkin atölyeleri de yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:20
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        Sizin Seçtikleriniz Beyoğlu Sineması'nda
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        İBB Miras tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Beyoğlu Sineması özel seçki ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programda bu ay “Ayın Yönetmeni” kuşağında yönetmen Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey” ve “Kraliçe Lear” filmleri izleyiciyle buluşurken yönetmenin sineması üzerine Alin Taşçıyan ve Janet Barış’ın katılacağı söyleşiler düzenlenecek. İstanbullu sinemaseverlerin tercihleriyle belirlenen “Sizin Seçtikleriniz” seçkisinin Kasım ayı kazananlarında ise “Arabesk”, “Neredesin Firuze”, “Anayurt Oteli” ve “Gurbet Kuşları” filmleri yer alıyor.

        Beyoğlu kokan filmlerin izleyiciyle buluşacağı “Sinemada Beyoğlu” seçkisinde bu ay “Muhsin Bey” ve “Issız Adam” izleyiciyle buluşacak. “Çocuk Matinesi”nde bu ay “Beyaz Diş” ve “Luka” pazar günlerini çocuklar için sinema şölenine çeviriyor. Bu ay “Salı Belgeselleri” kuşağında “Bu Şarkı Kimin?” ve “Hatice” belgesel film gösterimleri seyirciyle buluşacak. Çarşamba günleri kahkahalı anlar yaşatacak stand-up gösterilerinde İlker Gümüşoluk; “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde, TÜRSAV işbirliğiyle, Serdar Orçin ile “Sinemada Oyunculuk”, Faruk Karaçay ile “Sinemada Senaryo” konuşulacak.

        İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

        PROGRAM:

        15 Kasım Çarşamba

        17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze

        20.00 Sizin Seçtikleriniz / Anayurt Oteli

        17 Kasım Cuma

        17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze

        19.00 Söyleşi / Yeşim Tabak ve Alican Sekmeç

        Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

        18 Kasım Cumartesi

        15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Oyunculuk – Serdar Orçin

        17.00 Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

        20.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

        19 Kasım Pazar

        13.00 Çocuk Matinesi / Beyaz Diş

        17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

        21 Kasım Salı

        20.00 Salı Belgeselleri / Bu Şarkı Kimin?

        22 Kasım Çarşamba

        20.00 Stand-Up / İlker Gümüşoluk

        24 Kasım Cuma

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        17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

        20.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

        25 Kasım Cumartesi

        15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Senaryo – Faruk Karaçay

        17.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

        19.00 Söyleşi / Pelin Esmer Sineması – Alin Taşçıyan ve Janet Barış

        Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

        26 Kasım Pazar

        13.00 Çocuk Matinesi / Luka

        17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

        28 Kasım Salı

        20.00 Salı Belgeselleri / Hatice

        29 Kasım Çarşamba

        17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

        20.00 Sizin Seçtikleriniz / Arabesk

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        #Beyoğlu Sineması
        #İstiklal Caddesi
        #İBB Kültür
        #sinema
        #film
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