Sizin Seçtikleriniz Beyoğlu Sineması'nda Beyoğlu Sineması, sinemaseverleri beyazperdenin büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür'ün İstanbullular için hazırladığı programda "Sizin Seçtikleriniz", "Sinemada Beyoğlu", "Ayın Yönetmeni", "Çocuk Matinesi" ve "Salı Belgeselleri" seçkilerinin yanı sıra söyleşiler, stand up gösterileri, "Meraklısına Sinema Sohbetleri" ve yetişkin atölyeleri de yer alıyor.

İBB Miras tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Beyoğlu Sineması özel seçki ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programda bu ay “Ayın Yönetmeni” kuşağında yönetmen Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey” ve “Kraliçe Lear” filmleri izleyiciyle buluşurken yönetmenin sineması üzerine Alin Taşçıyan ve Janet Barış’ın katılacağı söyleşiler düzenlenecek. İstanbullu sinemaseverlerin tercihleriyle belirlenen “Sizin Seçtikleriniz” seçkisinin Kasım ayı kazananlarında ise “Arabesk”, “Neredesin Firuze”, “Anayurt Oteli” ve “Gurbet Kuşları” filmleri yer alıyor.

Beyoğlu kokan filmlerin izleyiciyle buluşacağı “Sinemada Beyoğlu” seçkisinde bu ay “Muhsin Bey” ve “Issız Adam” izleyiciyle buluşacak. “Çocuk Matinesi”nde bu ay “Beyaz Diş” ve “Luka” pazar günlerini çocuklar için sinema şölenine çeviriyor. Bu ay “Salı Belgeselleri” kuşağında “Bu Şarkı Kimin?” ve “Hatice” belgesel film gösterimleri seyirciyle buluşacak. Çarşamba günleri kahkahalı anlar yaşatacak stand-up gösterilerinde İlker Gümüşoluk; “Meraklısına Sinema Sohbetleri”nde, TÜRSAV işbirliğiyle, Serdar Orçin ile “Sinemada Oyunculuk”, Faruk Karaçay ile “Sinemada Senaryo” konuşulacak.

İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

PROGRAM:

15 Kasım Çarşamba

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze

20.00 Sizin Seçtikleriniz / Anayurt Oteli

17 Kasım Cuma

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Neredesin Firuze

19.00 Söyleşi / Yeşim Tabak ve Alican Sekmeç

Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

18 Kasım Cumartesi

15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Oyunculuk – Serdar Orçin

17.00 Sinemada Beyoğlu / Muhsin Bey

20.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

19 Kasım Pazar

13.00 Çocuk Matinesi / Beyaz Diş

17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey

21 Kasım Salı

20.00 Salı Belgeselleri / Bu Şarkı Kimin?

22 Kasım Çarşamba

20.00 Stand-Up / İlker Gümüşoluk

24 Kasım Cuma

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17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

20.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

25 Kasım Cumartesi

15.00 Meraklısına Sinema Sohbetleri / Sinemada Senaryo – Faruk Karaçay

17.00 Sinemada Beyoğlu / Issız Adam

19.00 Söyleşi / Pelin Esmer Sineması – Alin Taşçıyan ve Janet Barış

Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

26 Kasım Pazar

13.00 Çocuk Matinesi / Luka

17.00 Ayın Yönetmeni / Pelin Esmer – Kraliçe Lear

28 Kasım Salı

20.00 Salı Belgeselleri / Hatice

29 Kasım Çarşamba

17.00 Sizin Seçtikleriniz / Gurbet Kuşları

20.00 Sizin Seçtikleriniz / Arabesk