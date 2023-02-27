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Haberler Sağlık Skolyoz Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Skolyoz Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Skolyoz ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Skolyoz ameliyatları eğriliğe katılan omurlara vida ya da çubuktan oluşan implantlar yerleştirilerek gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bu işlem yapıldığında eğri olan bölge düzeltiliyor ve düzelen bölgedeki omurlar da birbiriyle kaynaşıyor.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Skolyoz Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bu durumlarda da skolyoz ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, araştırılıyor. Buna ek olarak bizler de size skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer açıklayacağız.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Genel olarak sizlere ameliyat sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayalım. Dikişlerin patlamaması ve zarar görmemesi gerekiyor. Bunun için de darbelerden uzak durun. Aynı zamanda ameliyat olduktan 20 gün sonra dikişlerinizi aldırmanız gerekiyor. Kontrollerinizi aksatmayın ve düzenli olarak gidin.

Buna ek olarak skolyoz ameliyatı sonrası beslenme konusunda da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok ciddi kısıtlamalar bulunmuyor ama daha düzenli ve sağlıklı beslenebileceğiniz bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Vücudunuzun ihtiyacı olan bütün vitaminleri aldığından emin olmalısınız.

Bunun yanı sıra sigara içmemelisiniz, alkol tüketmemelisiniz.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Skolyozlar bizler için oldukça önemli ve hayatidir. Bu sebeple ameliyatları da o kadar büyük öneme sahip. Durum böyle olunca skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süreci de merak edilenler arasında yerini alıyor.

  • İyileşme ve kaynama süresi ortalama 6 aydır.
  • İlk 5. Ya da 6. Haftalarda ise kaynamaya başlar ama bu süreç yavaş ilerler.
  • Aynı zamanda taburcu olduktan sonraki ilk 6 hafta da son derece önemlidir.

Bütün bu süreçlere dikkat ettiğiniz zaman aslında skolyoz ameliyatlarının sonrasının da ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Bu süreçleri iyi değerlendirmeye çalışmalısınız.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Ameliyat sonrasında bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Buna bağlı olarak da skolyoz ameliyatları sonrasında yapmamanız gerekenlerin neler olduğunu da araştırmalısınız.

İşte madde madde sizlere neler yapmamanız gerektiğini açıklıyoruz:

  • Dikişler alınan kadar temiz su tutmalısınız.
  • Yara yerini doğru ve düzenli pansuman yapmalısınız. Hiçbir saatini kaçırmamalısınız.
  • Asitli gıdalardan, zararlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.
  • Sigaradan uzak durmalısınız.
  • Skolyoz ameliyatı sonrası banyo yapmamalısınız. Yara pansumanlarınızı yaparak 2-3 gün sonra duş alabilirsiniz.

Bunlara dikkat ederek yapmanız gerekenleri daha iyi öğrenirsiniz. Siz ne kadar dikkat ederseniz sonuç da o kadar hızlanacaktır.

Bunlara ek olarak skolyoz ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye de merak ediliyor. Bazen ameliyat sırasında yaşanan bir sorundan dolayı bazen de hastanın yarayı düzgün temizleyememesinden dolayı enfeksiyon görülebilir. Belirtilerini fark ettiğiniz an hemen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Böylece tedaviye hemen başlayabilirler.

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Şimdi sizlere bir diğer önemli konudan da bahsetmemiz gerekiyor. Skolyoz ameliyatı sonrası ağrıların ne kadar süreceği de merak ediliyor.

Genelde ilk gün çok fazla ağrı hissedersiniz ama ikinci ve üçüncü günler bu ağrılar azalacaktır. Aynı zamanda taburcu da olacaksınız. Bu sebeple ağrılarınızın da çabuk geçmesi için ilaçlar verilecek, hepsini tam almalısınız.

İşte sizlere skolyoz ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, bunları açıkladık. İhtiyacınız olan bütün bilgileri dikkatle okuyun ve bir kenarda bulundurun. Skolyoz ameliyatları zorlu ameliyatlardır ve genel olarak önlem amaçlı yapılırlar. Aynı zamanda erken teşhis de son derece önemli. Ameliyat sonrasında da düzenli kontrollerinizi yaptırmayı unutmamalısınız. Buna ek olarak ağır kaldırmamak ve ani hareketlerde bulunmamak da skolyoz ameliyatı sonrası iyileşme süresi açısından faydalı olacak.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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