Burun Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Sorunuzun cevabı bu yazıda gizli. Burun eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler ve burun eti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Her ameliyatta olduğu gibi burun eti ameliyatı da fazlasıyla önemli sonuçlar doğurabiliyor.

İşte detaylar!

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Bir ameliyat olunduğu anda bitmez, aksine ameliyatı olduktan sonra da takip edilmesi gereken önemli belirtiler oluyor. Bu yüzden burun eti ameliyatı sonrası için merak edilen çok fazla şey var.

Örneğin, burun eti ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Her ameliyatta olduğu gibi bu da cerrahi bir girişim olarak sayılıyor ve bu sebeple enfeksiyon görülme ihtimali çok yüksektir. Özellikle de burun içinde kötü bir koku alıyorsanız, burun akıntınızın rengi pembeyse, yeşilimsiyse kesinlikle doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Burnunuzun içerisinde enfeksiyon oluşmuş demektir.

Enfeksiyon riski ise yapılan araştırmalara göre yüzde 3 oranındadır. Düşük olsa da imkansız değildir. Bunun yanı sıra burun eti ameliyatı sonrası iyileşme süresi daha kısa olsun istiyorsanız aşağıdaki başlıkları çok dikkatli okumalısınız. Böylece onlara dikkat ederek sürecinizi daha da hızlandırabilirsiniz.

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme

Alınan anestezi sizi etkileyecektir. Bu süreçte de nefes almanız zorlaşabilir ama hiç endişelenmeyin. Beslenirken de neler tüketmeniz gerektiğini size detaylı bir şekilde aktaracaklar. Bizler ise size burun eti ameliyatı sonrası beslenme ile ilgili bazı öneriler sunacağız.

Özellikle ilk gün meyve suyu ve çorba içmelisiniz

Yoğurt tüketebilirsiniz

Püre tercih edebilirsiniz.

Yumuşak gıdalara öncelik verin.

Sadece doktorunuzun verdiği ağrı kesicileri için.

Bol sıvı tüketmeye çalışın.

Aynı zamanda vitamin almaya da çalışın. Ameliyattan sonra vücudunuz biraz kırgın olabilir ama bunu birkaç gün içerisinde atlatabilirsiniz.

Peki bunların yanı sıra burun eti ameliyatı sonrası neler yapılmaz?

Öncelikle çok iyi dinlenmelisiniz ve ayağa kalkabilmek için de ortalama 8 saat beklemelisiniz.

Yürüyüş mesafenizi az olarak belirleyin ve yavaşça artırın. Birdenbire hızlı yürüyüşler yapmayın.

Ani hareketlerden kaçının.

Darbelerden uzak durun.

Burun eti ameliyatı sonrası banyo için de ilk 3 gün burnunuza su kaçırmamalısınız. Çok dikkatli yıkanın.

Eğer endişe ediyorsanız da birkaç gün kadar bekleyin ve sonrasında banyonuzu yapın. Ama yine de bir hafta buharlı sıcak su ortamından kaçının.

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Peki burun eti ameliyatı iyileşme süreci içerisinde ağrınız kaç gün sürecektir? Bu ameliyatlarda yaşanacak ağrıları kesmek için doktorunuz birkaç ağrı kesici verebilir. Aynı zamanda ağrılar da bir ya da iki hafta sürebilir. Bölgenin nemli kalabilmesi ve ağrının da az olması için bolca sıvı tüketmelisiniz.

Buna ek olarak işlem bittikten sonra boğaz ağrısı da yaşayabilirsiniz. Bu olası bir sonuç. Ağrılarınız da belirli bir düzeyde olacaktır ve sonrasında yavaş yavaş kesilecektir.

Burun eti ameliyatları aslında ağrıları geçtiğinde ve etkisini gösterdiğinde ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Bu sebeple ameliyat olacaksanız da nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Burun eti ameliyatlarının sayısında da artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlıklı nefes alıp verebilmek için kendinizi korumalısınız.

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