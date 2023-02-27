Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Burun Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
ABONE OL

Burun eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Burun eti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Burun eti ameliyatları çok basit gibi görünse de aslında o kadar da kolay değildir. Bu sebeple hemen alınması ve büyümesinin önüne geçilmesi gerekir. Peki böyle bir durumda ameliyat nasıl olunur ve sonrasında nelere dikkat etmelisiniz?

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Eti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
HABERTURK.COM

Sorunuzun cevabı bu yazıda gizli. Burun eti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler ve burun eti ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Her ameliyatta olduğu gibi burun eti ameliyatı da fazlasıyla önemli sonuçlar doğurabiliyor.

İşte detaylar!

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Bir ameliyat olunduğu anda bitmez, aksine ameliyatı olduktan sonra da takip edilmesi gereken önemli belirtiler oluyor. Bu yüzden burun eti ameliyatı sonrası için merak edilen çok fazla şey var.

Örneğin, burun eti ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Her ameliyatta olduğu gibi bu da cerrahi bir girişim olarak sayılıyor ve bu sebeple enfeksiyon görülme ihtimali çok yüksektir. Özellikle de burun içinde kötü bir koku alıyorsanız, burun akıntınızın rengi pembeyse, yeşilimsiyse kesinlikle doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Burnunuzun içerisinde enfeksiyon oluşmuş demektir.

Enfeksiyon riski ise yapılan araştırmalara göre yüzde 3 oranındadır. Düşük olsa da imkansız değildir. Bunun yanı sıra burun eti ameliyatı sonrası iyileşme süresi daha kısa olsun istiyorsanız aşağıdaki başlıkları çok dikkatli okumalısınız. Böylece onlara dikkat ederek sürecinizi daha da hızlandırabilirsiniz.

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Beslenme

Alınan anestezi sizi etkileyecektir. Bu süreçte de nefes almanız zorlaşabilir ama hiç endişelenmeyin. Beslenirken de neler tüketmeniz gerektiğini size detaylı bir şekilde aktaracaklar. Bizler ise size burun eti ameliyatı sonrası beslenme ile ilgili bazı öneriler sunacağız.

  • Özellikle ilk gün meyve suyu ve çorba içmelisiniz
  • Yoğurt tüketebilirsiniz
  • Püre tercih edebilirsiniz.
  • Yumuşak gıdalara öncelik verin.
  • Sadece doktorunuzun verdiği ağrı kesicileri için.
  • Bol sıvı tüketmeye çalışın.

Aynı zamanda vitamin almaya da çalışın. Ameliyattan sonra vücudunuz biraz kırgın olabilir ama bunu birkaç gün içerisinde atlatabilirsiniz.

Peki bunların yanı sıra burun eti ameliyatı sonrası neler yapılmaz?

  • Öncelikle çok iyi dinlenmelisiniz ve ayağa kalkabilmek için de ortalama 8 saat beklemelisiniz.
  • Yürüyüş mesafenizi az olarak belirleyin ve yavaşça artırın. Birdenbire hızlı yürüyüşler yapmayın.
  • Ani hareketlerden kaçının.
  • Darbelerden uzak durun.
  • Burun eti ameliyatı sonrası banyo için de ilk 3 gün burnunuza su kaçırmamalısınız. Çok dikkatli yıkanın.

Eğer endişe ediyorsanız da birkaç gün kadar bekleyin ve sonrasında banyonuzu yapın. Ama yine de bir hafta buharlı sıcak su ortamından kaçının.

Burun Eti Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Peki burun eti ameliyatı iyileşme süreci içerisinde ağrınız kaç gün sürecektir? Bu ameliyatlarda yaşanacak ağrıları kesmek için doktorunuz birkaç ağrı kesici verebilir. Aynı zamanda ağrılar da bir ya da iki hafta sürebilir. Bölgenin nemli kalabilmesi ve ağrının da az olması için bolca sıvı tüketmelisiniz.

Buna ek olarak işlem bittikten sonra boğaz ağrısı da yaşayabilirsiniz. Bu olası bir sonuç. Ağrılarınız da belirli bir düzeyde olacaktır ve sonrasında yavaş yavaş kesilecektir.

Burun eti ameliyatları aslında ağrıları geçtiğinde ve etkisini gösterdiğinde ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Bu sebeple ameliyat olacaksanız da nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Burun eti ameliyatlarının sayısında da artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlıklı nefes alıp verebilmek için kendinizi korumalısınız.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Eczacıları Birliği depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu
SAĞLIK TEB depremzedelerin ilaca erişimi için 10 ilde 26 ...
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Bakan Koca'dan şebeke suyu ve tetanos aşısı açıklaması
SAĞLIK Bakan Koca'dan şebeke suyu ve tetanos aşısı ...
Başhekim uyardı: Deprem sonrası vertigo artışı olabilir
SAĞLIK Başhekim'den deprem sonrası vertigo uyarısı!
Dikkat çeken araştırma! Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir - Öne Çıkan Haberler
SAĞLIK Dikkat çeken tuz araştırması!
Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
SAĞLIK Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde aşılama' açıklaması
Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun yolu tekrar kesişti - En Son Haberler
SAĞLIK Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun ...
Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor
SAĞLIK Depremzede çocuklar zorlu süreci böyle atlatıyor
Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya LÖSEV umut oldu
SAĞLIK Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.