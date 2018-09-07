Slaven Koprivnica - Inter Zapresic maçı rakamları

Slaven Koprivnica ve Inter Zapresic, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Slaven Koprivnica 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Inter Zapresic 7 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Slaven Koprivnica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Slaven Koprivnica kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Inter Zapresic kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Slaven Koprivnica son haftadaki NK Osijek müsabasında 2-1 kazandı.

Inter Zapresic, Dinamo Zagreb karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Slaven Koprivnica, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Inter Zapresic, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Zapresic 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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